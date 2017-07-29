На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вадим Троян". Вадим Троян є заступником міністра внутрішніх справ України.

Вадим Троян обіймає посаду заступника міністра внутрішніх справ України з лютого 2017 року. Раніше він обіймав посади першого заступника глави Національної поліції України, був керівником головного управління Національної поліції в Київській області. Вадим Троян брав участь у бойових діях на сході України, він був заступником командира полку "Азов". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.