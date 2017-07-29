Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вадим Троян". Вадим Троян є заступником міністра внутрішніх справ України.
Вадим Троян обіймає посаду заступника міністра внутрішніх справ України з лютого 2017 року. Раніше він обіймав посади першого заступника глави Національної поліції України, був керівником головного управління Національної поліції в Київській області. Вадим Троян брав участь у бойових діях на сході України, він був заступником командира полку "Азов". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
За словами виконуючого обов’язки керівника Національної поліції України Вадима Трояна, члени організованої злочинної групи, яких мали затримати в селі Княжичі, мають причетність до правоохоронних органів.