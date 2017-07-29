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Вадим Троян

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вадим Троян". Вадим Троян є заступником міністра внутрішніх справ України.

Вадим Троян обіймає посаду заступника міністра внутрішніх справ України з лютого 2017 року. Раніше він обіймав посади першого заступника глави Національної поліції України, був керівником головного управління Національної поліції в Київській області. Вадим Троян брав участь у бойових діях на сході України, він був заступником командира полку "Азов". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

СБУ: Підозри у хабарництві щодо Вадима Трояна не підтвердилися

СБУ: Підозри у хабарництві щодо Вадима Трояна не підтвердилися 29.07.2017

Внаслідок слідчих дій у СБУ повідомили, що заступник міністра внутрішніх справ України Вадим Троян не є підозрюваним у вимаганні хабара. Напередодні затримали його помічницю.
Легалізація проституції в Україні: безкінечна дискусія

Легалізація проституції в Україні: безкінечна дискусія 03.03.2017

Громадські організації та правозахисники вимагають від Верховної Ради хоча б скасування адмінштрафів за проституцію. Водночас суспільного консенсусу в питанні легалізації надання секс-послуг і надалі бракує.
Національну поліцію України очолив Сергій Князєв

Національну поліцію України очолив Сергій Князєв 08.02.2017

На засіданні українського уряду затверджено кандидатуру, внесену міністром внутрішніх справ.
Перестрілка між правоохоронцями у Княжичах: що відомо про трагедію?

Перестрілка між правоохоронцями у Княжичах: що відомо про трагедію? 05.12.2016

Перестрілка між співробітниками поліції, яка сталася в ніч на 4 грудня у селі Княжичі під Києвом, обернулася трагедією. П'ять відкритих питань про інцидент - у добірці DW.
Перестрілка під Києвом: поліція хотіла затримати злочинців, причетних до правоохоронних органів

Перестрілка під Києвом: поліція хотіла затримати злочинців, причетних до правоохоронних органів 04.12.2016

За словами виконуючого обов’язки керівника Національної поліції України Вадима Трояна, члени організованої злочинної групи, яких мали затримати в селі Княжичі, мають причетність до правоохоронних органів.

Деканоідзе пішла у відставку з посади голови Національної поліції України

Деканоідзе пішла у відставку з посади голови Національної поліції України 14.11.2016

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков прийняв відставку Деканоідзе та заявив, що в. о. голови Нацполіції буде Вадим Троян.