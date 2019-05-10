Біля узбережжя Тунісу потонули 70 мігрантів

Поблизу узбережжя Тунісу у п'ятницю, 10 квітня, перекинувся човен з мігрантами. Внаслідок цього потнули щонайменше 70 людей, повідомила туніська державна інформагенція TAP.

Рибалкам, які опинились поблизу місця аварії човна, вдалось врятувати 16 людей. Водночас, за даними Міжнародної організації з міграції, кількість загиблих складає щонайменше 50 осіб, повідомляє агенція Reuters. Влада Тунісу повідомила поки що лише про знайдені тіла трьох загиблих та десятки людей, що вважаються зниклими безвісти.

Трагедія сталась в міжнародних водах в 40 морських милях від міста Сфакс. Підрозділи берегової охорони Тунісу намагаються знайти тіла усіх загиблих, повідомили місцеві чиновники. Повідомляється, що човен прямував з Лівії до Європи, на його борту перебували мігранти з африканських країн південніше Сахари.

Нагадаємо, що за даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців, у 2018 році 2262 мігранти загинули або зникли безвісти у центральній частині Середземного моря.