 Біля узбережжя Тунісу потонули 70 мігрантів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.05.2019

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Новини

Біля узбережжя Тунісу потонули 70 мігрантів

Човен з мігрантами перекинувся у міжнародних водах неподалік від туніського узбережжя, через що загинуло щонайменше 70 мігрантів. Рибалкам вдалось врятувати 16 людей.

У Середземному морі продовжують гинути мігранти

У Середземному морі продовжують гинути мігранти

DW.COM

Близько 117 осіб могли загинути у Середземному морі біля узбережжя Лівії внаслідок аварії човна, повідомили в Міжнародній організації з міграції. (19.01.2019)

Щонайменше вісім людей потонули біля убережжя Лівії. Неурядові рятувальні організації припускають, що кількість загиблих - значно вища. (06.01.2018)

Поблизу узбережжя Тунісу  у п'ятницю, 10 квітня, перекинувся човен з мігрантами. Внаслідок цього потнули щонайменше 70 людей, повідомила туніська державна інформагенція TAP.

Рибалкам, які опинились поблизу місця аварії човна, вдалось врятувати 16 людей. Водночас, за даними Міжнародної організації з міграції, кількість загиблих складає щонайменше 50 осіб, повідомляє агенція Reuters. Влада Тунісу повідомила поки що лише про знайдені тіла трьох загиблих та десятки людей, що вважаються зниклими безвісти.

Трагедія сталась в міжнародних водах в 40 морських милях від міста Сфакс. Підрозділи берегової охорони Тунісу намагаються знайти тіла усіх загиблих, повідомили місцеві чиновники. Повідомляється, що човен прямував з Лівії до Європи, на його борту перебували мігранти з африканських країн південніше Сахари.

Нагадаємо, що за даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців, у 2018 році 2262 мігранти загинули або зникли безвісти у центральній частині Середземного моря.

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