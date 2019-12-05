Біля узбережжя Мавританії затонув човен, загинули 57 людей

"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

Невідомий новий дім

Сирійський чоловік несе доньку під дощем на грецько-македонському кордоні в Ідомені. Він сподівається, що у Європі його родина буде в безпеці. Згідно з Дублінською угодою, про притулок біженці можуть просити в першій країні в'їзду. Багатьох з тих, хто рушив далі, відправляють назад. Найбільше навантаження - на Грецію та Італію.