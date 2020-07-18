Біля Нігерії пірати напали на судно та захопили українських моряків

Біля берегів Нігерії пірати напали на судно та захопили українських моряків, повідомило у суботу, 19 грудня, посольство України в Нігерії. За його даними, напад стався 16 грудня в Гвінейській затоці. Група невстановлених осіб здійснила напад на судно Stevia, яке ходить під прапором Камеруну. Пірати захопили та вивезли у невідомому напрямі вісім членів екіпажу судна, серед яких шість громадян України.

Всього на судні перебувало 15 осіб. Решта екіпажу під час нападу встигли потрапити у захисне приміщення та залишилися на судні.

Наразі судно перебуває в порту міста Лагос в Нігерії. Український консул підтримує зв'язок з українськими моряками, які перебувають на борту судна. Українське посольство спільно з нігерійськими компетентними органами і представником компанії-судновласника вживають відповідних заходів реагування. Деталі переговорного процесу не розголошуються.

Своєю чергою портал для моряків Seafarers Journal з посиланням на доньку одного з українських моряків, якого захопили пірати, повідомив, що серед захоплених українців - капітан, старший помічник, 2-й помічник капітана, старший механік, електромеханік і моторист 2-го класу (вайпер).