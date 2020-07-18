 Біля Нігерії пірати напали на судно та захопили українських моряків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.12.2020

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Новини

Біля Нігерії пірати напали на судно та захопили українських моряків

У Гвінейській затоці пірати напали на судно та захопили вісім членів екіпажу, серед яких шість українців.

Нігерійські пірати (архівне фото)

Нігерійські пірати (архівне фото)

Біля берегів Нігерії пірати напали на судно та захопили українських моряків, повідомило у суботу, 19 грудня, посольство України в Нігерії. За його даними, напад стався 16 грудня в Гвінейській затоці. Група невстановлених осіб здійснила напад на судно Stevia, яке ходить під прапором Камеруну. Пірати захопили та вивезли у невідомому напрямі вісім членів екіпажу судна, серед яких шість громадян України.

Всього на судні перебувало 15 осіб. Решта екіпажу під час нападу встигли потрапити у захисне приміщення та залишилися на судні.

Наразі судно перебуває в порту міста Лагос в Нігерії. Український консул підтримує зв'язок з українськими моряками, які перебувають на борту судна. Українське посольство спільно з нігерійськими компетентними органами і представником компанії-судновласника вживають відповідних заходів реагування. Деталі переговорного процесу не розголошуються.

Своєю чергою портал для моряків Seafarers Journal з посиланням на доньку одного з українських моряків, якого захопили пірати, повідомив, що серед захоплених українців - капітан, старший помічник, 2-й помічник капітана, старший механік, електромеханік і моторист 2-го класу (вайпер).

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