 Біля закритого на карантин будинку у Геттінгені сталися сутички з поліцією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.06.2020

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Новини

Біля закритого на карантин будинку у Геттінгені сталися сутички з поліцією

Біля заблокованого через спалах коронавірусу житлового комплексу в Геттінгені сталися заворушення, внаслідок яких постраждали восьмеро поліцейських.

Заворушення в Геттінгені

Заворушення в Геттінгені

Німецька поліція застосувала сльозогінний газ у місті Геттінген у федеральній землі Нижня Саксонія, де через спалах коронавірусу було заблоковано цілий житловий комплекс. Під час спроби прориву жителями комплексу загороджень постраждали восьмеро поліцейських, повідомили в неділю, 21 червня, правоохоронці.

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Напередодні прблизно 80-100 жителів заблокованого багатоповерхового будинку зібралися біля огорожі, якою оточено будівлю, та почали закидувати поліцейських пляшками, камінням, піротехнікою тощо. Правоохоронці змогли запобігти прориву загороджень тільки застосувавши сльозогінний газ. Зараз ведеться розслідування інциденту.

З 18 червня 700 мешканців будівлі перебувають під карантином. За результатами тестування коронавірус було виявлено у 17 відсотків людей, що проживають у комплексі. Згідно з даними міської влади, квартири цього перенаселеного будинку малі за площею (від 19 до 37 квадратних метрів), та в кожній з них мешкає до шести осіб.

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