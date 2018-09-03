 Біля Верховної Ради відбулася акція за нові правила виборів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.09.2018

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Новини

Біля Верховної Ради відбулася акція за нові правила виборів

6 вересня відбулася акція цілої низки політичних партій та громадських рухів біля Верховної Ради України з вимогою виборчої реформи й ухвалення нового виборчого кодексу.

Учасники акції у Києві вимагали зміни виборчого законодавства

Учасники акції у Києві вимагали зміни виборчого законодавства

Біля споруди Верховної Ради України (ВРУ) у четвер, 6 вересня, відбувся багатолюдний мітинг за ухвалення парламентом нового виборчого кодексу. Його організаторами стали майже 20 партій та громадських рухів, які прагнуть прозорішої процедури виборів і оновлення депутатського складу ВРУ. Ці вимоги є повторенням вимог, висунутих ще в жовтні 2017 року: виборча реформа, ухвалення нового виборчого кодексу і запровадження парламентських виборів за відкритими списками, щоби виборці могли обрати зі списку партії будь-якого кандидата.

Проти корупції

Лідери партій, що організували мітинг, у своїх виступах зі сцени запевняли, що такі зміни звузять простір для політичної корупції, купівлі місць в партійних списках, які фактично формуватимуть громадяни, а не партійні керівники. Зміни також передбачають скасування мажоритарної системи, яку промовці називали "дуже корупційною". Присутні на мітингу скандували гасла "Відкриті списки!" і "Новий виборчий закон!".

"Я проти нинішнього виборчого закону, який лишився нам від Януковича. Загальний результат партії буде залежати від кількості голосів, які в сукупності набрали кандидати", - так пояснив DW свою підтримку виборчої реформи один з присутніх на мітингу громадських активістів з Одеси. Жінки, що тримали гасло "Хочу квоти, а не квіти" пояснили, що вони цілком підтримують всі вимоги мітингу, але пропонують доповнити їх ще й квотами на жіноче представництво серед кандидатів в депутати.

Виборчий кодекс 

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій раніше заявляв про плани ухвалити новий виборчий кодекс за рік до парламентських виборів восени 2019 року. Перед початком цієї сесії парламенту він уточнив, що депутати можуть розглянути зміни до виборчого кодексу у жовтні.

Голова політради партії "Сила людей" Олександр Солонтай у своєму виступі зі сцени мітингу заявив, що вимоги цієї акції не обмежуються самим лише запровадженням пропорційної системи виборів за відкритими списками. Він додав до цієї вимоги ще й зниження прохідного бар'єру для непарламентських партій і відновлення дозволу на створення партіями і рухами виборчих блоків. "Нам треба провести у парламент свіжі політичні сили", - закликав Солонтай.

Один з ініціаторів громадсько-політичної кампанії за зміну виборчого законодавства, голова громадської організації "Центр UA" Олег Рибачук нагадав, що зміна виборчої системи є однією з рекомендацій України з боку Євросоюзу. Він пообіцяв мітингарям відстежувати поправки, що їх будуть вносити в проект закону парламентарі, лобіювати задоволення їхніх вимог і закликав знову вийти в жовтні на площу Конституції щоби примусити депутатів до виборчих змін. "Кажуть, що в них нема до цього політичної волі. То давайте дамо їм добрячого копняка і тоді політична воля з'явиться миттєво", - заявив Рибачук. 

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