Більшість інвесторів розчарувалися в Україні

У першому півріччі цього року індекс інвестиційної привабливості України склав 2,51 балів з п'яти можливих. "Цей показник є найгіршим від 2015 року. Це дуже поганий сигнал для держави, бо свідчить про небажання інвесторів вкладати сюди свій капітал", - сказала виконавча директорка Європейської бізнес асоціації ЄБА Анна Дерев’янко. Для складання індексу ЄБА в співпраці з юридичною компанією "Василь Кісіль і Партнери" опитали понад 105 керівників компаній, які є членами асоціації. У другому півріччі минулого року цей показник становив 2,95 бала.

За словами Дерев'янко, лише 4 відсотки опитаних фахівців вважають сприятливим поточний інвестиційний клімат в Україні, несприятливим - 62 відсотка, а решта 34 відсотки - нейтральним. Дерев'янко зазначила, що корнавірусна криза стала далеко не головним фактором ризику для інвесторів, посівши в списку лише сьоме місце. Найбільше їх турбує слабка судова система, брак поступу в боротьбі з корупцією та тіньова економіка в Україні. Серед інших ризиків в дослідженні названі брак верховенства права, ротація уряду, уповільнення реформ і корупція. Хоча опитування відбулося раніше за відставку Якова Смолія, серед своїх головних претензій до України інвестори назвали й тиск на Національний банк України.

За останні півроку були й деякі позитивні моменти, на які звернули увагу топ-менеджери, а саме - валютна лібералізація, продовження співпраці з МВФ, зниження облікової ставки НБУ, стабільна національна валюта, а також запуск ринку землі.

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Непривабливий ринок

Однак з огляду на актуальний розвиток більшість інвесторів не очікують покращення бізнес-клімату в Україні в майбутньому. 44 відсотки з них переконані, що ситуація не зміниться, а ще 41 відсоток очікує навіть погіршення інвестиційного клімату. Тільки 15 відсотків інвесторів не виключають незначного покращення до кінця цього року. При цьому тільки 15 відсотків опитаних вважають український ринок привабливим для нових інвесторів, а 55 відсотків вважають, що вкладення капіталу в українську економіку невигідне. Таким чином, більшість інвесторів не планують нових інвестицій, а ті, що вже розпочали свої проєкти мають намір вдатися до оптимізації видатків, заходів з утримання персоналу і до цифрової трансформації.

Виконавчий директор UkraineInvest Михайло Бечкало зазначив, що ще на початку цього року був великий інтерес до України, потім все зупинилося внаслідок коронавірусного карантину, а зараз інвестори переглядають свої наміри через уповільнення реформ. Виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський пояснив, що інвесторів відлякує "відвертий саботаж судової та правоохоронної реформ, підрив найбільш успішних інституцій та макроекономічної стабільності, а також непередбачуваність, алогічність і дуже низька якість кадрової політики". За приклад він навів заміну прем'єр-міністра в розпал світової економічної кризи та кризи системи охорони здоров'я, нескінченні зміни міністрів охорони здоров'я і міністрів фінансів, "кожна з яких була гіршою за професійними та морально-етичними якостями".

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Претензії інвесторів до судової системи лідирують у списку інвестиційних негативів, хоча й раніше посідали чільні місця. Голова Виконавчого комітету реформ при президенті України Михеіл Саакашвілі пообіцяв на презентації дослідження настроїв інвесторів прискорити судову реформу. Але адвокат юридичної компанії "Василь Кicіль і Партнери" Андрій Стельмащук застеріг від надмірно оптимістичного сприйняття цієї обіцянки. "Судова реформа - це не спринт, а стаєрська дистанція, її слід планувати на роки і навряд чи вона можлива за каденції одного президента", - зазначив адвокат і один з авторів опитування.

Підрив довіри

Під час презентації дослідження з'явилася заява ЄБА, де тиск на представників НБУ названий негативним сигналом для іноземних інвесторів та міжнародних компаній, що працюють в Україні. "Це ставить під питання безпеку, справедливість та рівність усіх перед законом", - сказано в заяві. Гендиректор найбільшої в державі інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала сказав, що довіра інвесторів до незалежності національного банку України вже підірвана: "Залишається негативний осад щодо прецеденту, коли обраного на сім років голову НБУ можуть звільнити за дзвінком з Банкової, якщо їй щось не сподобається в його діяльності", - сказав Фіала.