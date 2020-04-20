Більшість європейців схвалює обмеження через коронавірус - опитування

Переважна більшість європейців підтримує ухвалені рішення органів влади їхніх країн та Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) задля боротьби з поширенням коронавірусу. Про це свідчить оприлюднений у четвер, 23 квітня, результат репрезентативного опитування, проведеного під егідою Гамбурзького університету.

У рамках цього соціологічного дослідження, проведеного методом онлайн-інтерв'ю, було опитано близько 7,5 тисячі осіб у Німеччині, Данії, Франції, Італії, Великобританії, Португалії та Нідерландах, передає dpa. Виявилося, що 60 відсотків респондентів вважають вжиті обмежувальні кроки з метою зупинити поширення нового коронавірусу в їхніх країнах правильними, а 16 відсотків заперечили доцільність дій влади.

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Особливо доцільними, на погляд респондентів, стали скасування масових громадських заходів (83,5 відсотка), а також закриття кордонів (82,9 відсотка) і шкіл (80 відсотків), інформує агенція новин KNA.

Неоднозначне ставлення до мобільних додатків

Утім, досить різні думки спостерігалися в різних країнах щодо впровадження мобільних додатків з метою відстеження руху власників смартфонів, а також відповідної оцінки мобільних даних з метою виявлення тих, хто контактував з інфікованими особами. Найнижчий рівень підтримки використання таких застосунків спостерігався в Німеччині - близько 50 відсотків. А найвищий показник схвалення для таких програм зафіксованого в Італії - 85 відсотків. Крім того, найбільшу заклопотаність респондентів викликали такі аспекти як перевантаження системи охорони здоров'я і економічні наслідки коронавірусної кризи.

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Опитування проводилося в період з 2 по 15 квітня. Учасникам пропонувалося оцінити за спеціальною шкалою ступінь підтримки ними дій органів влади у зв'язку зі спалахом COVID-19. Крім того, вони могли визначити рівень власної стурбованості щодо конкретних питань та вказати, які саме заходи вони не схвалюють.