Більшість європейців схвалює обмеження через коронавірус - опитування
Більшість жителів європейських країн підтримують суворі обмеження, запроваджені урядами їхніх країн за рекомендаціями ВООЗ. Утім, не всі заходи отримуть однакове схвалення громадян, запевняють соціологи.
У Італії жорсткі обмеження через пандемію COVID-19 тривають з 9 березня
Переважна більшість європейців підтримує ухвалені рішення органів влади їхніх країн та Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) задля боротьби з поширенням коронавірусу. Про це свідчить оприлюднений у четвер, 23 квітня, результат репрезентативного опитування, проведеного під егідою Гамбурзького університету.
У рамках цього соціологічного дослідження, проведеного методом онлайн-інтерв'ю, було опитано близько 7,5 тисячі осіб у Німеччині, Данії, Франції, Італії, Великобританії, Португалії та Нідерландах, передає dpa. Виявилося, що 60 відсотків респондентів вважають вжиті обмежувальні кроки з метою зупинити поширення нового коронавірусу в їхніх країнах правильними, а 16 відсотків заперечили доцільність дій влади.
Особливо доцільними, на погляд респондентів, стали скасування масових громадських заходів (83,5 відсотка), а також закриття кордонів (82,9 відсотка) і шкіл (80 відсотків), інформує агенція новин KNA.
Неоднозначне ставлення до мобільних додатків
Утім, досить різні думки спостерігалися в різних країнах щодо впровадження мобільних додатків з метою відстеження руху власників смартфонів, а також відповідної оцінки мобільних даних з метою виявлення тих, хто контактував з інфікованими особами. Найнижчий рівень підтримки використання таких застосунків спостерігався в Німеччині - близько 50 відсотків. А найвищий показник схвалення для таких програм зафіксованого в Італії - 85 відсотків. Крім того, найбільшу заклопотаність респондентів викликали такі аспекти як перевантаження системи охорони здоров'я і економічні наслідки коронавірусної кризи.
Опитування проводилося в період з 2 по 15 квітня. Учасникам пропонувалося оцінити за спеціальною шкалою ступінь підтримки ними дій органів влади у зв'язку зі спалахом COVID-19. Крім того, вони могли визначити рівень власної стурбованості щодо конкретних питань та вказати, які саме заходи вони не схвалюють.
Життя на балконі
Стадіон? А навіщо!
Щоб зібрати своєю грою на саксофоні багатотисячною аудиторію, Давору Крмпотику вже не обов'язково йти на стадіон. Тепер це можна зробити з балкона квартири. Над хорватським портовим містом Рієка з його майже 130-тисячним населенням щодня лунає віртуозна саксофонна гра в його виконанні. Однак байдужим до культури містянам було б краще, якби музикант-віртуоз мешкав десь у підвальному приміщенні.
Життя на балконі
Запальна музика серед похмурого оточення
Утім, музику з балконів почуєш не тільки в Хорватії. У Німеччині теж можуть незгірш хорватів ударити в струни на балконі, що довели ось ці члени Фрайбурзького барокового оркестру. Похмурому оточенню занепалих будівель вони протиставили "Оду до радості" Людвіга ван Бетховена, таким чином взявши участь в загальнонімецькому музичному флешмобі. Взірцем для них стали концерти на балконах в Італії.
Життя на балконі
Небезпека для тих, хто без балкона
Уряд Бельгії теж попрохав громадян залишатися вдома. А що робити тим, хто не має балкона, однак хоче подихати свіжим повітрям? Тоді залишається хіба що посидіти на підвіконні! Але тут один хибний рух і ... може статися непоправне, особливо, якщо мешкаєш на верхотурі.
Життя на балконі
Балкон і море
Рік тому круїзний лайнер Spectrum oft the Seas вперше відплив з Німеччини в навколосвітню подорож. Тепер він перебуває поблизу Австралії. Однак через коронавірус пасажири вже не подорожують. На фото - члени екіпажу, які милуються гаванню Сіднея з балконів свої кают.
Життя на балконі
Буденні замальовки
Складається враження, що перед нами одна зі сцен якогось голлівудського фільму, але насправді ця жінка розвішує прання в Катманду. У столиці Непалу вже два тижні діє комендантська година. На висоті вірус не такий страшний.
Життя на балконі
Перукарня на свіжому повітрі
У розташованому на півдні Лівану селищі Хула балкон перетворився в перукарню. До речі, досить практично, адже підстрижене волосся просто здувається вітром. Головне, щоб маска не злітала і перукарила особа, з якою маєш мешкати в одному домоволодінні.
Життя на балконі
Канал доставки продуктів
Необхідність - мати винаходу, як каже японська мудрість. Цей милий чоловік в Марселі не може виходити зі своєї квартири навіть за покупками. Тож сусіди принесли йому повну торбину продуктів. Тепер її залишається лише підняти імпровізованою мотузкою - зв'язаними вузлами покривалами.
Життя на балконі
Кому балкон, а кому й фітнес-студія
Себастьян Манко - тренер з фітнесу. Щоб під час пандемії мешканці цього будинку для людей похилого віку в французькому місті Бордо залишалися в добрій формі, Манко проводить з ними тренування. Але робити це потрібно на безпечній відстані від літніх людей, адже вони належать до групи ризику в разі зараження коронавірусом. Тут тобі й свіже повітря і без ризику зараження. Добре, що є балкон!
Життя на балконі
Навіть серйозні заняття спортом не проблема
Ганс-Петер Дурст - спортсмен. На Паралімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро він здобув дві золоті медалі. 26 років тому Дурст пережив ДТП, наслідком чого стало порушення почуття рівноваги. Відтоді його поле зору обмежене, а реакція сповільнена. Але триколісний велосипед компенсує всі ці вади. Коли лютує коронавірус, просторий балкон у квартирі Дурста в Дортмунді уможливлює йому щоденні тренування.
Життя на балконі
Що більше, то краще
А взагалі найкраще пересидіти карантин під час коронавірусу на великих балконах. Приміром, ось цей балкон у Монако міститься на двох поверхах фешенебельного хмарочосу Tour Odeon і навіть має басейн з гіркою. Однак таке задоволення не з дешевих - цей пентхаус разом з балконом коштують близько 300 мільйонів євро.
Життя на балконі
Балконний чорний гумор
У той час, як іншим його побратимам доводиться нидіти всередині приміщень, цей скелет у Франкфурті-на-Одері має власний балкон. І не лише в період пандемії.