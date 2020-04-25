 Більшість українців проти надання російській мові статусу державної - опитування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.01.2020

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Більшість українців проти надання російській мові статусу державної - опитування

Майже 70 відсотків українців не підтримує ідею надання російській мові статусу державної. З цим згодні 11 відсотків опитаних, ще 15 відсотків вважають, що вона має отримати статус офіційної в окремих регіонах.

Більшість українців підтримують ідею виключно української мови, як державної

Більшість українців підтримують ідею виключно української мови, як державної

Переважна більшість українців не підтримує ідею надання російській мові статусу державної. Про це йдеться в результатах загальнонаціонального дослідження, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, які були оприлюднені у вівторок, 21 січня.

Зокрема, 68,5 відсотка громадян вважають, що російська мова має вільно використовуватися у приватному житті, але українська мова повинна при цьому залишатися єдиною державною. 11,5 відсотка українців вважають, що російська мова має стати державною разом з українською. При цьому 15 відсотків опитаних дотримуються думки, що російська мова має отримати статус офіційної в окремих регіонах України. Ще п'ять відсотків респондентів не змогли визначитися з відповіддю.

Водночас 81,1 відсотка опитаних згодні з твердженням, що українська мова є важливим атрибутом незалежності України, 15,2 відсотка - із цим не згодні, а 3,7 відсотка - не змогли визначитися з відповіддю.

Держслужбовці та ЗМІ

Щодо спілкування з представниками влади, 56,2 відсотка опитаних безумовно вважають, що держслужбовці та керівники країни мають у робочий час спілкуватися державною мовою. 24,3 відсотка скоріше згодні з цим, 9,9 відсотка - скоріше не згодні, 4,9 відсотка - точно не згодні, а інші не змогли відповісти.

DW.COM

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Окрім того, 52,7 відсотка респондентів безумовно згодні з тим, що ЗМІ повинні бути наповнені продукцією українською мовою не менше ніж на половину. Точно не згодні з цим лише п'ять відсотків опитаних.

Дослідження проводили 13-18 грудня 2019 року в усіх регіонах України, окрім анексованого Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Нагадаємо, закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" набув чинності 16 липня 2019 року. Він закріплює за українською статус єдиної державної мови, яка є обов'язковою для органів державної влади та публічних сфер на всій території держави. Окремо в документі наголошується, що дія закону не поширюється на приватне спілкування та мову релігійних обрядів.

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Закон про мову: що зміниться для українців (25.04.2019)

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Закон про мову: що зміниться для українців (25.04.2019)  

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