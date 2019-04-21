 Більшість українців за кордоном обирали Порошенка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.04.2019

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Новини

Більшість українців за кордоном обирали Порошенка

У другому турі виборів президента України в закордонному виборчому окрузі Петро Порошенко здобув підтримку 54,73 відсотка виборців. За Володимира Зеленського проголосували 44,78 відсотка, кажуть у ЦВК.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Більшість українських громадян, котрі голосували за межами України, підтримали своїми голосами нинішнього президента Петра Порошенка. Про це свідчать оприлюднені зранку понеділка, 22 квітня, дані Центральної виборчої комісії (ЦВК) після обробки 100 відсотків електронних протоколів закордонного виборчого округу.

Згідно з даними ЦВК, Петро Порошенко здобув підтримку 54,73 відсотка виборців, а його опонента Володимира Зеленського підтримали 44,78 відсотка тих, хто проголосував. Петро Порошенко здобув більшість голосів українців у 45 із 72 країн світу. За нього за кордоном проголосували 32749 громадян України.

Натомість Володимир Зеленський отримав більше голосів у 24 країнах. За нього загалом за кордоном віддали свої голоси 26196 виборців. Ще в трьох країнах - Алжирі, Кувейті та Чилі - спостерігався фактично рівний розподіл голосів між кандидатами.

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Явка українців за кордоном у другому турі виборів президента країни стала дещо вищою порівняно з голосуванням 31 березня, проте була значною нижчою, ніж під час виборів глави держави 2014 року.

Загалом 21 квітня в закордонному виборчому окрузі проголосували 59843 громадянин України, тоді як у голосуванні в першому турі взяли участь 55031 виборець. У 2014 році на закордонних виборчих дільницях проголосували майже 73 тисяч українців.

В абсолютних числах найбільше громадян України проголосувало в п'яти країнах Європейського Союзу - Польщі, Німеччині, Італії, Чехії, Іспанії.

Як повідомлялося, на території РФ виборчі дільниці не працювали, бо наприкінці 2018 року ЦВК ліквідувала всі п'ять закордонних виборчих дільниць у цій країні, створених у 2012 році на постійній основі. Ці дільниці перенесли до посольств України в Грузії, Казахстані та Фінляндії.

Нагадаємо, за попередніми даними, Володимир Зеленський переконливо переміг у другому турі виборів президента України, набравши понад 73 відсотка голосів. За чинного президента Петра Порошенка проголосували 24,5 відсотка виборців.

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