Більшість православних в Україні вважають себе вірянами ПЦУ - опитування

Більшість українців, які вважають себе православними, відносять себе до вірян Православної церкви України (ПЦУ). Про це свідчать результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 25-28 червня і опублікованого у вівторок, 6 липня.

Згідно з дослідженням, переважна більшість українців - 73 відсотки - вважають себе православними, 9 відсотків вважають себе греко-католиками, а 7 відсотків - атеїстами. При цьому 58 відсотків серед тих опитаних, які зараховують себе до православних вірян, є прихожанами ПЦУ. Як зазначає КМІС, цей показник зріс порівняно з червнем 2020 року з 48 відсотків до 58 відсотків.

Водночас вважають себе належними до Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) 25 відсотків (у червні 2020 року - 21,5 відсотка). Ще 12 відсотків респондентів вважають себе просто православними, без конкретизації патріархату (проти 23 відсотків у червні 2020 року).

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Крім того, 44,8 відсотка респондентів відповіли, що позитивно ставляться до настоятеля Православної церкви України, митрополита Київського і всієї України Епіфанія, 30,6 відсотка - до настоятеля Української греко-католицької церкви Святослава, 20,2 відсотка - до предстоятеля УПЦ МП, митрополита Київського Онуфрія.

ПЦУ була визнана самостійною церквою 6 січня 2019 року після надання їй Константинопольським патріархатом томосу про автокефалію. Незалежність ПЦУ не була визнана Російською православною церквою.