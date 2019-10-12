Більшість православних в Україні вважають себе вірянами ПЦУ - опитування

73 відсотків опитаних українців визнали, що є православними, з них 58 відсотків відповіли, що відносять себе до ПЦУ, свідчить дослідження КМІС.
Більшість українців, які вважають себе православними, відносять себе до вірян Православної церкви України (ПЦУ). Про це свідчать результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 25-28 червня і опублікованого у вівторок, 6 липня.
Згідно з дослідженням, переважна більшість українців - 73 відсотки - вважають себе православними, 9 відсотків вважають себе греко-католиками, а 7 відсотків - атеїстами. При цьому 58 відсотків серед тих опитаних, які зараховують себе до православних вірян, є прихожанами ПЦУ. Як зазначає КМІС, цей показник зріс порівняно з червнем 2020 року з 48 відсотків до 58 відсотків.
Водночас вважають себе належними до Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) 25 відсотків (у червні 2020 року - 21,5 відсотка). Ще 12 відсотків респондентів вважають себе просто православними, без конкретизації патріархату (проти 23 відсотків у червні 2020 року).
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Крім того, 44,8 відсотка респондентів відповіли, що позитивно ставляться до настоятеля Православної церкви України, митрополита Київського і всієї України Епіфанія, 30,6 відсотка - до настоятеля Української греко-католицької церкви Святослава, 20,2 відсотка - до предстоятеля УПЦ МП, митрополита Київського Онуфрія.
ПЦУ була визнана самостійною церквою 6 січня 2019 року після надання їй Константинопольським патріархатом томосу про автокефалію. Незалежність ПЦУ не була визнана Російською православною церквою.