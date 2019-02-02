 Більшість німців підтримує збереження оцінок в школі - опитування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.02.2019

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Новини

Більшість німців підтримує збереження оцінок в школі - опитування

Дві третини німців висловилися за збереження оцінок у школах, свідчать дані соціологічного опитування. В землі Гессен уряд заявив про намір надати право школам самим вирішувати про систему оцінювання.

Schüler im Unterricht Symbolbild AFD Meldeplattform (picture-alliance/dpa/B. Wüstneck)

Дві третини німців підтримують збереження в школах системи оцінок. Про це в неділю, 3 лютого, повідомляє видання Bild am Sonntag, на замовлення якого компанія Emnid провела відповідне опитування. За збереження оцінок у школах висловилися 75 відсотків опитаних, за атестування у текстовій формі - 18 відсотків.

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Уряд федеральної землі Гессен оголосив про наміри ухвалити рішення, що школи самі зможуть визначати, чи виставляти школярам оцінки, чи ж атестувати їх у текстовій формі. Ініціатори нововведення - місцеві Зелені, які пообіцяли такий крок у передвиборчій програмі. Представниця Зелених у Бундестазі Марґіт Штумпп (Margit Stumpp), яка опікується питаннями освіти, привітала ініціативу, обґрунтовуючи, що "одномірні оцінки не відображають потенціал чи мотивацію школярів, а текстові формулювання уможливлюють диференційоване уявлення про рівень досягнень та розвиток учнів", цитує агентство AFP.

Проти інціативи Зелених в уряді землі Гессен виступають християнські демократи (ХДС). Зокрема, міністерка освіти землі Шлезвіг-Гольштейн Карін Прін (Karin Prien), яка представляє ХДС, вважає, що оцінки дозволяють учням краще усвідомити, де їм потрібно підтягнутися, а також є певним орієнтиром для батьків.

Нагадаємо, в Німеччині освітні питання вирішуються на рівні федеральних земель, у кожній з яких діє власне законодавство про освіту. Рамкові умови функціонування шкіл та вищих навчальних закладів визначаються на спільних конференціях земельних міністрів освіти.

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