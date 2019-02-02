Більшість німців підтримує збереження оцінок в школі - опитування

Дві третини німців підтримують збереження в школах системи оцінок. Про це в неділю, 3 лютого, повідомляє видання Bild am Sonntag, на замовлення якого компанія Emnid провела відповідне опитування. За збереження оцінок у школах висловилися 75 відсотків опитаних, за атестування у текстовій формі - 18 відсотків.

Уряд федеральної землі Гессен оголосив про наміри ухвалити рішення, що школи самі зможуть визначати, чи виставляти школярам оцінки, чи ж атестувати їх у текстовій формі. Ініціатори нововведення - місцеві Зелені, які пообіцяли такий крок у передвиборчій програмі. Представниця Зелених у Бундестазі Марґіт Штумпп (Margit Stumpp), яка опікується питаннями освіти, привітала ініціативу, обґрунтовуючи, що "одномірні оцінки не відображають потенціал чи мотивацію школярів, а текстові формулювання уможливлюють диференційоване уявлення про рівень досягнень та розвиток учнів", цитує агентство AFP.

Проти інціативи Зелених в уряді землі Гессен виступають християнські демократи (ХДС). Зокрема, міністерка освіти землі Шлезвіг-Гольштейн Карін Прін (Karin Prien), яка представляє ХДС, вважає, що оцінки дозволяють учням краще усвідомити, де їм потрібно підтягнутися, а також є певним орієнтиром для батьків.

Нагадаємо, в Німеччині освітні питання вирішуються на рівні федеральних земель, у кожній з яких діє власне законодавство про освіту. Рамкові умови функціонування шкіл та вищих навчальних закладів визначаються на спільних конференціях земельних міністрів освіти.