Більшість жителів ОРДЛО бачить регіон у складі Росії - опитування

57,8 відсотка жителів непідконтрольних українському уряду територій Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) назвали себе громадянами України. Водночас паспорти "ДНР/ЛНР" мають 34,8 відсотка, і Росії - 6,8 відсотка. Про це свідчать дані соціологічного дослідження, яке було проведене компанією "Нью імідж маркетинг груп" на замовлення видання "Дзеркало тижня. Україна" і опубліковане у суботу, 9 листопада.

При цьому повернення окупованих районів Донецької та Луганської області до складу України на колишніх умовах бажають лише 5,1 відсотка місцевих жителів. Особливого статусу регіону в складі України бажають 13,4 відсотка опитаних. 16,2 відсотка наполягають на незалежності регіону. Об'єднання з Росією бажають 50,9 відсотка жителів ОРДЛО. Ще 13,4 відсотка вважають, що "ЛНР" і "ДНР" повинні увійти до складу РФ з "особливим статусом".

Згідно з результатами соціологічного дослідження левова частка опитаних - 76 відсотка - "повністю згодні" і "швидше згодні" з тим, що війна в Донбасі - це внутрішній український конфлікт (35,6 і 40,5 відсотка відповідно). "Швидше не згодні" із цим 14,1 відсотка, абсолютно не згодні - 9,3 відсотка. 63,6 відсотка опитаних при цьому вважають, що відновлення Донбасу повинне відбутися коштом України, і лише 16 відсотків - що це має відбутися коштом Росії.

Про президента України Володимира Зеленського дуже хорошої або хорошої думки 19 відсотків опитаних (1,9 і 17,2 відсотка відповідно). А швидше поганої або дуже поганої - 78,9 відсотка (49,6 і 29,3 відсотка відповідно). Українські політичні партії не бажають допускати до місцевих виборів в ОРДЛО 73,4 відсотка опитаних. З них 33,6 відсотка відповіли "швидше ні", а 39,8 відсотка - "однозначно, ні". Готові допустити українські політичні сили до виборів 22,7 відсотка: "скоріше так" відповіли 14,2 відсотка і "однозначно так" - 8,5 відсотка опитаних.

Дослідження "Нью імідж маркетинг груп" проводилося з 7 до 31 жовтня 2019 року методом face-to-face. Було опитано 1606 респондентів: 800 - у непідконтрольній частині Луганської і 806 - в непідконтрольній частині Донецької областей.