Більшість британців уже не хоче виходу з Євросоюзу - опитування

Більшість британців проголосували б проти виходу країни з Європейського Союзу, якби відбувся повторний референдум. Про це свідчать результати останнього опитування наукового інституту NatCen та організації The UK in a Changing Europe, опубліковані цієї середи, 5 вересня.

59 відсотків опитаних проголосували б за те, щоб Великобританія залишилась у складі Євросоюзу. 41 відсоток опитаних підтримує курс на Brexit. Це найвищий рівень підтримки позиції "залишитися" в ЄС, який був зафіксований після референдуму у 2016 році, коли 51,9 відсотка виборців віддали голоси за вихід з ЄС.

Керівник опитування Джон Картіс визнає, що на результати вплинуло і те, що звертались до респондентів, які взагалі не брали участь в референдумі. Уряд Великобританії виключає можливість проведення повторного референдуму. За оцінками, близько 54 відсотків проголосували б за те, щоб країна залишилась у складі ЄС.

Великобританія офіційно вийде зі складу Євросоюзу наприкінці березня 2019 року. Після цього між Лондоном і Брюсселем протягом 21 місяця діятиме перехідний період у ході якого британська сторона не зможе брати участь в ухваленні рішень, але продовжить дотримуватися правил Євросоюзу, сплачувати внески до бюджету і визнавати рішення суду ЄС. Крім того, Лондон залишиться учасником загальноєвропейського ринку і митного союзу.