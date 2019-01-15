Більшість британців проти виходу з ЄС - опитування

Якби референдум щодо виходу з ЄС проводився зараз, більшість британців проголосували б за те, щоб залишитися в складі Євросоюзу. Такі дані опитування, проведеного у середу, 16 січня, дослідницькою компанією YouGov, інформує агенція Reuters. При цьому прихильників того, щоб залишитися у ЄС, на 12 відсотків більше, ніж прихильників Brexit - не враховуючи голосів тих осіб, що не визначилися із своєю позицією.

Результати опитування оприлюднила кампанія під назвою People's Vote, котра виступає за проведення нового референдуму у Великобританії. Так, 56 відсотків британців нині проголосували б за те, щоб залишитися у ЄС, а 44 відсотки віддали б голос за вихід з блоку. "Перевага у 12 відсотків - наразі найвища до цього часу", - повідомив колишній президент YouGov Пітер Келлнер.

Лондон готовий до нових переговорів

Речник прем'єр-міністерки Великобританії Терези Мей у четвер зазначив, що Сполучене Королівство не виносило на розгляд Брюсселя питання щодо відтермінування дати виходу з Євросоюзу. При цьому в британському уряді у той же день повідомили, що готові до нових переговорів з ЄС щодо угоди про вихід з блоку.

Голова ж опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбін 17 січня заявив, що лейбористи підтримають проведення другого референдуму щодо Brexit, якщо сценарій виходу з ЄС "без угоди" стане втілюватися в реальність. При цьому лейбористи виступають за дострокові вибори Палати громад. Тим часом в уряді Франції у четвер заявили, що розпочали підготовку до так званого "жорсткого Brexit" без угоди між Лондоном та Брюсселем.

Нагадаємо, 23 червня 2016 року у Великобританії відбувся референдум, під час якого 52 відсотки виборців проголосували за вихід країни зі складу Євросоюзу. Перехідний період після офіційного виходу Великобританії з ЄС має розпочатися 29 березня 2019 року і тривати 21 місяць. Однак, 15 січня цього року Палата громад парламенту Великобританії відхилила узгоджену з ЄС угоду про вихід країни з Європейського Союзу. Тепер уряд країни має в триденний термін надати "план В" щодо виходу Великобританії зі складу ЄС.