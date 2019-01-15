 Більшість британців проти виходу з ЄС - опитування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.01.2019

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Новини

Більшість британців проти виходу з ЄС - опитування

56 відсотків мешканців Великобританії нині хотіли б залишитися в ЄС, а 44 відсотка - поділяють євроскептичні настрої, свідчить опитування YouGov. Лейбористи не виключають підтримки другого референдуму.

Протест проти Brexit у Лондоні

Протест проти Brexit у Лондоні

Якби референдум щодо виходу з ЄС проводився зараз, більшість британців проголосували б за те, щоб залишитися в складі Євросоюзу. Такі дані опитування, проведеного у середу, 16 січня, дослідницькою компанією YouGov, інформує агенція Reuters. При цьому прихильників того, щоб залишитися у ЄС, на 12 відсотків більше, ніж прихильників Brexit - не враховуючи голосів тих осіб, що не визначилися із своєю позицією.

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Тереза Мей заслугувала поразку в парламенті й сама несе за неї провину. Brexit набув надзвичайної руйнівної сили. Як би не завершилася британська драма, вона залишить по собі шкоду, вважає Барбара Везель. (16.01.2019)

Дата виходу Великобританії зі складу ЄС - 29 березня 2019 року, запевнила керівниця британського уряду Тереза Мей. Утім, їй поки не вдалося вмовити союзників по коаліції підтримати угоду про Brexit. (09.01.2019)

Результати опитування оприлюднила кампанія під назвою People's Vote, котра виступає за проведення нового референдуму у Великобританії. Так, 56 відсотків британців нині проголосували б за те, щоб залишитися у ЄС, а 44 відсотки віддали б голос за вихід з блоку. "Перевага у 12 відсотків - наразі найвища до цього часу", - повідомив колишній президент YouGov Пітер Келлнер.

Лондон готовий до нових переговорів

Речник прем'єр-міністерки Великобританії Терези Мей у четвер зазначив, що Сполучене Королівство не виносило на розгляд Брюсселя питання щодо відтермінування дати виходу з Євросоюзу. При цьому в британському уряді у той же день повідомили, що готові до нових переговорів з ЄС щодо угоди про вихід з блоку.

Голова ж опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбін 17 січня заявив, що лейбористи підтримають проведення другого референдуму щодо Brexit, якщо сценарій виходу з ЄС "без угоди" стане втілюватися в реальність. При цьому лейбористи виступають за дострокові вибори Палати громад. Тим часом в уряді Франції у четвер заявили, що розпочали підготовку до так званого "жорсткого Brexit" без угоди між Лондоном та Брюсселем.  

Нагадаємо, 23 червня 2016 року у Великобританії відбувся референдум, під час якого 52 відсотки виборців проголосували за вихід країни зі складу Євросоюзу. Перехідний період після офіційного виходу Великобританії з ЄС має розпочатися 29 березня 2019 року і тривати 21 місяць. Однак, 15 січня цього року Палата громад парламенту Великобританії відхилила узгоджену з ЄС угоду про вихід країни з Європейського Союзу. Тепер уряд країни має в триденний термін надати "план В" щодо виходу Великобританії зі складу ЄС. 

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