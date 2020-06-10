Більше 8 мільйонів людей у світі інфікувалися коронавірусом

Станом на ранок вівторка, 16 червня, кількість інфікованих коронавірусом, що викликає хворобу COVID-19, у світі перевищила вісім мільйонів людей, а 436 899 осіб померли від нього, повідомляє Університет Джонса Хопкінса. У США налічується найбільша кількість інфікованих - більше 2,1 мільйона людей, а також найбільше померлих - 116 127 людей.

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Друге місце за кількістю інфікованих і жертв у світі посідає Бразилія. Там офіційно підтвердили 888 271 випадок інфікування та 43 959 смертей. Росія займає третє місце за кількістю інфікованих - там офіційно нарахували 536 484 випадки зараження. Утім, третє місце у світі за кількістю смертельних випадків займає Великобританія - 41 821 смерть від COVID-19.

У свою чергу, дослідники Інституту IHME при Університеті Вашингтону у Сіетлі прогнозують, що 1 жовтня кількість жертв коронавірусу у США може перевищити 200 тисяч людей.

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