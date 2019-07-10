Більше Європи, менше Росії: навіщо змінюють герб Білорусі?

У зображення герба Республіки Білорусь збираються внести зміни. І хоча, на перший погляд, вони здаються косметичними, але, якщо придивитися, то можна виявити цікаві символічні деталі. Так, на гербі змінилося становище глобуса: тепер на його видимій частині - не територія Росії, а Європа. Чи означає це і розворот зовнішньої політики Білорусі - з'ясовувала DW.

Герб Білорусі стане більш миролюбним

Про заплановані зміни в зображення герба оголосив міністр юстиції Білорусі Олег Слижевський. На пресконференції він повідомив, що герб Білорусі планують зробити "більш миролюбним, щоб він позитивно сприймався і в Білорусі, і на міжнародній арені". За словами Слижевського, громадяни неодноразово зверталися з пропозиціями внести коригування в зображення герба.

Герб Білорусі

Нинішні зміни стосуються вигляду зірки, яка, за висловом Слижевського, зараз носить занадто "войовничий характер". Також, зміни торкнуться кольору деяких елементів і більш чіткого написання слів "Республіка Білорусь" на стрічці. Однак найбільше увагу громадськості привернув поворот земної кулі на гербі - він повернений так, що стало видно менше території Росії й більше - Європи.

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У відповідь на запит DW про значення нового розташування глобуса на гербі Білорусі в пресслужбі мін'юсту повідомили, що "експерти Геральдичної ради, використовуючи порівняльний аналіз і керуючись правилами і законами геральдики, виявили низку недоліків, які часом викликають питання не тільки наших співвітчизників, але й іноземних громадян". Тепер контури материків на зображенні планети стануть більш чіткими й географічно вивіреними, зазначили в пресслужбі.

Не Росії менше, а Білорусь у центрі

Думки про символічне значення повороту глобуса на гербі Білорусі від Росії до Європи серед провладних і опозиційних діячів розділилися. Депутат білоруського парламенту, глава Ліберально-демократичної партії Білорусі (ЛДПБ) Олег Гайдукевич вважає, що не варто шукати якогось політичного підґрунтя: "Білорусь не змінює свою символіку, а лише вносить естетичні зміни в герб, щоб він виглядав сучасно. Жодної політики в цьому немає".

У залі засідань Палати представників

Після розвороту глобуса на гербі, на думку Гайдукевича, зовнішня політика Білорусі не зміниться. "Я вам більше скажу, справа не в тому, що на гербі більше або менше Росії стало. Глобус повернувся так, щоб Білорусь виділялася, щоб вона в центрі була", - упевнений глава ЛДПБ.

Думку Гайдукевича підтримав і його колега по парламенту Андрій Савіних. "Не думаю, що розворот глобуса несе інформацію про зміни в політичному курсі Білорусі. І зовнішня політика, і філософія міжнародних відносин залишаються незмінними", - вважає Савіних.

Зміна герба Білорусі - сигнал Путіну і Європі

До 1995 року в Білорусі були зовсім інші державні символи: біло-червоно-білий прапор і герб "Пагоня", які скасували навесні 1995 року за підсумками референдуму, ініційованого Олександром Лукашенком. Автором нинішнього зображення герба називав себе тодішній глава адміністрації президента Леонід Синіцин. За його словами, основою став герб БССР.

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Білоруський методолог Володимир Мацкевич розповідає, що в середині 1990-х зміна герба була потрібна владі тільки для того, щоб обірвати спадкоємність Білорусі зі старими державними формами існування народу і прив'язати її тільки до радянської традиції.

Анатолій Лебедько

Зараз же, на думку Мацкевича, безглуздо шукати якесь символічне значення в зміні герба: "Знаки на сьогоднішньому гербі не мають геральдичної традиції. Глобус на гербі - це символ незрозуміло чого, і навіщо над ним висить контур Білорусі - теж не ясно".

Опозиційний політик, ексглава Об'єднаної громадянської партії (ОГП) Анатолій Лебедько, в свою чергу, вважає, що зміна герба - це сигнал міжнародного призначення. "Ця дія не виглядає такою, що хвилює електорат Лукашенка. Значить, він робить це для того, щоб полоскотати нерви Путіну, адже в переговорному процесі з Кремлем у Лукашенка не так багато інструментів впливу", - пояснює опозиціонер. Також, додав Лебедько, розворот глобуса - це м'який жест в бік європейців.

Репетиція перед зміною Конституції Білорусі?

Колишній керівник ОГП не думає, що владу Білорусі справді хвилює думка громадян, як про те заявляв міністр юстиції Слижевський. Лебедько згадує, що на референдумі в 1995 році варіант зображення герба, винесений на голосування, і підсумковий вид дещо відрізнялися. "Уже після референдуму внесли поправки, змінили волю людей, і нікого це не хвилювало", - констатував Лебедько.

Головний сенс сьогоднішніх змін герба полягає в репетиції майбутніх поправок до Конституції Білорусі, вважає методолог Володимир Мацкевич. "Зараз, коли поправки до конституції готуються потай і таємно, проводиться тестування громадської думки - відволікання уваги на зовсім незначні зміни в малюнку герба. Як малозначні можуть бути подані й зміни до конституції, а тому вони зможуть бути прийняті на будь-якому парламентському слуханні" , - прогнозує експерт. А враховуючи, що парламент Білорусі не обирається, а призначається, він може ухвалити будь-які зміни, підкреслив Володимир Мацкевич.

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