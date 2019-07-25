 Більше половини українців не знають свого мажоритарника | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.08.2019

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Новини

Більше половини українців не знають свого мажоритарника

В Україні більше половини опитаних соціологами респондентів не знають, хто є новообраним народним депутатом у їхньому мажоритарному окрузі.

Більше половини українців не знають свого мажоритарника, йдеться у соцопитуванні

Більше половини українців не знають свого мажоритарника, йдеться у соцопитуванні

Більшості опитаних українців (52,5 відсотка) невідомо, хто переміг на їхньому мажоритарному окрузі, а 47,5 відсотка знають про це, свідчать результати соціологічного опитування фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), представленого в середу, 28 серпня.

Також 58,4 відсотка опитаних вважають, що мажоритарники, у першу чергу, повинні займатися округом, 21,8 відсотка - займатися законотворчістю, 13,2 відсотка - допомагати конкретним виборцям свого округу, 6,6 відсотка - не відповіли.

Крім того, у респондентів запитали, чим вони керувалися під час голосування за кандидата на своєму окрузі. Більшість відповіла, що звертала увагу на партію, яка висуває кандидата (20,1 відсотка), пропозиції кандидата про необхідні реформи (19,6 відсотка), пропозиції кандидата щодо вирішення проблем у місті чи селі (15,7 відсотка) та його особисті якості (13,8 відсотка).

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Також у респондентів поцікавилися, чи довіряють вони президенту України Володимиру Зеленському. Згідно з результатами опитування, йому довіряють 70 відсотків громадян. "Медовий місяць" Зеленського триває. Новообраний президент Володимир Зеленський зараз має довіру 70 відсотків громадян. Жоден президент в історії України такої довіри не мав, у Ющенка було за 50 (...). Це найвищий результат", - зазначила директорка фонду Ірина Бекешкіна під час презентації соціологічного дослідження.

Опитування проведене 8-20 серпня 2019 року серед 2040 повнолітніх респондентів на всій території України, крім АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3 відсотка. 

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