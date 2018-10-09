Більше половини німців не проти емігрувати - опитування

Хоч Німеччина вже багато років поспіль належить до світових лідерів серед країн, куди прагнуть емігрувати шукачі кращої долі з інших держав, самі німці теж не проти емігрувати. Про це свідчать дані репрезентативного соціологічного дослідження, проведеного міжнародною дослідницькою компанією YouGov, передає агенція новин dpa.

Опитування засвідчило, що 55 відсотків респондентів воліли б виїхати з Німеччини назавжди або жити протягом тривалого часу за кордоном. Охочі емігрувати насамперед сподіваються знайти за кордоном спокійне й розмірене життя. Таких соціологи нарахували 38 відсотків з тих опитаних, котрі готові емігрувати.

Крім того, багато хто з бажаючих до еміграції німців впевнений, що за кордоном на них чекає значно краща якість життя, ніж у ФРН. Таких у групі потенційних мігрантів виявилося 33 відсотки. Ще 31 відсоток опитаних заявили, що сподіваються знайти кращі погодні умови, ніж дома.

Всього в опитуванні взяло участь 2109 дорослих, зазначають у компанії YouGov.