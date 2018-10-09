Більше половини німців не проти емігрувати - опитування
Понад половина німців воліє жити за кордоном, засвідчили результати опитування. Більшість вказають на бажання мати спокійне життя.
Чимало німців бажуть жити в кращих кліматичних умовах, ніж ті, що панують у Німеччині, тому готові емігрувати
Хоч Німеччина вже багато років поспіль належить до світових лідерів серед країн, куди прагнуть емігрувати шукачі кращої долі з інших держав, самі німці теж не проти емігрувати. Про це свідчать дані репрезентативного соціологічного дослідження, проведеного міжнародною дослідницькою компанією YouGov, передає агенція новин dpa.
Опитування засвідчило, що 55 відсотків респондентів воліли б виїхати з Німеччини назавжди або жити протягом тривалого часу за кордоном. Охочі емігрувати насамперед сподіваються знайти за кордоном спокійне й розмірене життя. Таких соціологи нарахували 38 відсотків з тих опитаних, котрі готові емігрувати.
Крім того, багато хто з бажаючих до еміграції німців впевнений, що за кордоном на них чекає значно краща якість життя, ніж у ФРН. Таких у групі потенційних мігрантів виявилося 33 відсотки. Ще 31 відсоток опитаних заявили, що сподіваються знайти кращі погодні умови, ніж дома.
Всього в опитуванні взяло участь 2109 дорослих, зазначають у компанії YouGov.
Незвичні кулінарні вподобання німців
Сирий фарш із цибулею
М'ясний фарш (традиційно - зі свинини), посолений і поперчений, у Німеччині називається "мет" (Mett). На одному з діалектів первісно так називали просто "їжу", або "м'ясо". І хоча їсти сире м'ясо не завжди безпечно (зокрема, через загрозу підхопити вірус гепатиту E), в Німеччині важко втриматися перед бутербродом чи булкою з метом. Hackepeter - ще одна назва цієї німецької страви.
Незвичні кулінарні вподобання німців
Тост "Гаваї"
Смакоту з багатообіцяючою назвою Toast Hawaii (тост "Гаваї") вигадав перший в історії Німеччини телевізійний кухар Клеменс Вільменрод (Clemens Wilmenrod) в середині 1950-х років. Запечений у духовці тостерний хліб із шинкою, шматком ананаса (зазвичай консервованого), плавленим сиром та коктейльною вишенькою (на фото) одразу полюбився широкому колу споживачів, і не лише в Німеччині.
Незвичні кулінарні вподобання німців
Кров'яна ковбаса
Кров'янку (Blutwurst) їдять не лише німці. Але в Німеччині вона - незамінний складник одразу кількох незвичних страв. Жителі Рейнської області на заході ФРН, приміром, їдять ковбасу, перед цим посмаживши її на сковорідці, з картопляним пюре і яблучним мусом. Ця страва називається "Небо і земля". Берлінці ж мають свій варіант - з картоплею і квашеною капустою - і називають його "Мертва бабця".
Незвичні кулінарні вподобання німців
Нашпигований шлунок свині
Найвідоміший варіант цієї досить давньої страви родом із німецького Пфальцу, Pfalzer Saumagen. Таким свинячим шлунком, нашпигованим кількома сортами м'яса, вареною картоплею, яйцями, прянощами та ароматними спеціями, смакував не лише колишній канцлер Німеччини Гельмут Коль (Helmut Kohl), але і його високорангові гості. Серед них - Маргарет Тетчер, Михайло Горбачов, Рональд Рейган.
Незвичні кулінарні вподобання німців
Зельц
Холодець, або ж зельц (Sülze) - смакує не кожному. В цієї німецької страви - багато рецептів. У деяких південних регіонах Німеччини та в Швейцарії цю страву також називають фаршированим шлунком (Schwartenmagen).
Незвичні кулінарні вподобання німців
Сир, зроблений руками
Зроблений руками сир (Handkäse) традиційно виготовляють у центральному регіоні Німеччині - Гессені. Але з особливою ніжністю до нього ставляться, схоже, лише в рідному краї. Багатьох напівпрозорий сир радше відштовхує через свій характерно різкий запах. Подають його зазвичай в оцетовому маринаді із сирою цибулею. До нього - скляночку молодого яблучного вина, так само традиційного для Гессену.
Незвичні кулінарні вподобання німців
Лабскаус
Головне в цій популярній у північних регіонах Німеччини страві - спосіб її приготування: тривале тушкування в глиняному горщику чи казанку. Лабскаус (Labskaus) здавна готують із яловичої солонини, буряку і картоплі, поступово перетворюючи їх на "кашу". Апетитно лабскаус не виглядає, але разом із оселедцем, солоним огірком і смаженим яйцем ця страва приємно здивує навіть витончених гурманів.
Незвичні кулінарні вподобання німців
Вугор
Вугор (Aal) - один із найдорожчих делікатесів. Традиційно з нього, а також сухофруктів, корінняків, прянощів та залишків учорашнього обіду, варять легендарний гамбурзький "кислий суп" - Hamburger Aalsuppe. Кислий, тому що заправляють його оцтом. Знаним є і копчений варіант вугра.
Незвичні кулінарні вподобання німців
Рольмопс
Мариновані в оцті філе оселедця згортають у рулет і скріплюють дерев'яними паличками: так готують закуску, яка з'явилася в XIX столітті в Берліні. Рулети з начинкою з корнішонів та цибулі мали нагадувати мордочки мопсів, які тоді саме стали модними в місті, звідси й назва - рольмопс (Rollmops).
Незвичні кулінарні вподобання німців
Мільбенкезе
Сказати, що німці побляють споживати комах, важко. Але якщо мікроскопічні кліщі (Milben) беруть участь у процесі виготовлення особливого сорту сиру під назвою "мільбенкезе" (Milbenkäse), жодних зауважень до цього ніхто не має. Це, скоріш за все, найекстравагантніший сир, технологія виготовлення якого відома в Німеччині з часів середньовіччя.