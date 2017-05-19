Білорусь частково відновила експорт бензину до України

Білорусь ухвалила рішення частково відновити експорт світлих нафтопродуктів в Польщу та Україну. Про це у четвер, 25 квітня, повідомив заступник голови концерну "Білнафтохім" Володимир Сизов.

"Ми ухвалили рішення задовольнити частково потреби іноземних контрагентів, з якими укладено контракти на постачання нафтопродуктів", - зазначив Сизов. За його словами, таким чином розблоковано постачання близько 32 тисяч тонн дизельного палива до України, 8 тисяч тонн дизпалива до Польщі та близько 10 тисяч тонн бензину для українського ринку.

Також, за його словами, через нафтопровід Сургут-Полоцьк почали постачати "чисту" нафту, а транзит російської нафти через Білорусь в Україну триває. "У напрямку України зараз прокачування нафти триває. Ми підтримуємо зв'язок з оператором українських нафтопроводів", - запевнив Сизов.

Нагадаємо, що раніше цього ж дня офіційний Мінськ оцінив недоотриману виручку від реалізації нафтопродуктів у квітні у суму близьку до 100 мільйонів доларів. Причиною цьому стало постачання неякісної російської нафти.

Ввечері 19 квітня у "Білнафтохімі" заявили про різке погіршення якості нафти, що надходила нафтопроводом з Росії. Через це обидва білоруські нафтопереробні заводи на 50 відсотків скоротили обсяги нафтопереробки.

23 квітня Білорусь вимушено призупинила експорт світлих нафтопродуктів до України, Польщі та країн Балтії, причиною чого також стало постачання неякісної російської нафти.

24 квітня компанія "Гомельтранснефть Дружба" зупинила транзит проблемної російської нафти у Європу після повідомлення оператора польської ділянки трубопроводу про те, що Польща та Німеччина не можуть приймати та переробляти нафту з такими показниками. За словами головного інженера "Гомельтранснефть Дружба" Андрія Веріго, нафтопровід повністю зупинений у західному напрямку.

"Зберігається постачання нафти іншою гілкою в обсягах, необхідних для транзиту в напрямку України. Це близько 40 тисяч тонн на добу", - додав він.