Білорусь відмовилася від кредитів МВФ

Уряд Білорусі відмовився від кредитної програми Міжнародного валютного фонду (МВФ). Про це в неділю, 9 вересня, повідомив міністр фінансів Білорусі Максим Єрмолович, інофрмує агенція "Інтерфакс-Захід".

За словами Єрмоловича, президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що програма МВФ може спричинити "шок для населення" країни через те, що фонд наполягав на реалізації програми реформ у більш стислий період, ніж це було узгоджено урядом.

Водночас білоруський уряд не відзначає ґрунтовних розбіжностей у діалозі з МВФ щодо характеру реформ. "Ми розробляли разом із експертами МВФ програму структурних реформ, котра відповідала би філософії фонду. І в принципі, за ключовими моментами, у нас позиції збіглися, ми вийшли на програму, але ми розійшлися в термінах її реалізації", - повідомив Єрмолович.

За його словами, в середньостроковій перспективі Білорусь планує розмістити на локальних ринках Росії і Китаю суверенні облігації на суму до двох мільярдів доларів. Міністр фінансів Білорусі також повідомив, що в 2019 році Мінськ не має наміру розміщувати єврооблігації.