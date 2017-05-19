Білорусь витісняє з нафтопроводу "Дружба" забруднену нафту в Росію

Білорусь у п'ятницю, 21 червня, розпочала витіснення забрудненої російської нафти з нафтопроводу Унеча-Полоцьк в напрямку Росії. Технічно нафта витісняється від Унечі в бік Полоцька, а потім трубопроводом Сургут-Полоцьк реверсом в бік Невеля, повідомив концерн "Білнафтохім".

Очікується, що витіснення нафти з першої черги нафтопроводу завершиться 3 липня, потім почнеться її витіснення з другої черги нафтопроводу Унеча-Полоцьк, яке триватиме до кінця липня. Повне очищення двох гілок нафтопроводу "Дружба" на території Білорусі від забрудненої російської нафти очікується в середині серпня.

Нині в нафтопроводі Унеча-Полоцьк на території Білорусі накопичилося 460 тисяч тонн забрудненої хлоридами нафти, а загалом на території країни залишається близько 620 тисяч тонн забрудненої сировини. У концерні повідомили, що на всіх білоруських ділянках нафтопроводу "Дружба" зараз здійснюється посилений контроль якості нафти, що надходить з Російської Федерації і сировина відповідає всім параметрам якості.

Нагадаємо, білоруський концерн "Білнафтохім" повідомив про постачання некондиційної нафти з РФ ввечері 19 квітня. Міненерго Росії підтвердило факт забруднення російської нафти дихлоретаном - токсичною речовиною із сильними корозійними властивостями. Вимушена зупинка роботи нафтопроводу "Дружба" сталася 25 квітня 2019 року через відмову прийому російської сировини із понаднормовим вмістом хлорорганічних сполук на приймально-здавальній ділянці "Будковце" (Словаччина).

Відновити транзит російської нафти до країн Євросоюзу "Укртранснафті" вдалося 11 травня після підтвердження європейською стороною готовності приймати сировину. Згодом, 17 травня, у зв'язку з необхідністю додаткового часу на проведення підготовчих заходів, оператор нафтотранспортної системи України вдруге вимушено призупинив транзит і відновив його 21 травня. Раніше в "Укртранснафті" повідомили, що для повного звільнення української ділянки нафтопроводу "Дружба" від некондиційної нафти з Росії може знадобитися від трьох до п'яти місяців.

Поставки російської нафти по трубопроводу "Дружба" в Німеччину поновилися в ніч з 16 на 17 червня, але поки не в повному обсязі, повідомив прессекретар Об'єднання підприємств нафтопереробної промисловості (MWV) Александер фон Ґерсдорфф (Alexander von Gersdorff).