 Білорусь вислала затриманих журналістів телеканалу ″Настоящее время″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.08.2020

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Новини

Білорусь вислала затриманих журналістів телеканалу "Настоящее время"

Затримані напередодні в Білорусі журналісти телеканалу "Настоящее время" прибули до Одеси. Журналістам на 10 років заборонили в'їзд до Білорусі.

Аеропорт Мінська (архівне фото)

Аеропорт Мінська (архівне фото)

Затримані у Білорусі журналісти телеканалу "Настоящее время" Ірина Ромалійська, Іван Гребенюк та Юрій Баранюк у ніч на суботу, 8 серпня, прибули з Мінська в Одесу. Про це Іван Гребенюк повідомив у соцмережі Facebook.

За його словами, журналістів привезли в аеропорт Мінська для депортації "під пильним супроводом". З Мінська до України їх відправили першим наявним рейсом - в Одесу. Також журналістам заборонили в'їзд до Білорусі на 10 років.

Нагадаємо, напередодні у Мінську затримали трьох журналістів телеканалу "Настоящее время" - Ірину Ромалійську, Юрія Баранюка та Івана Гребенюка. Ромалійська та Гребенюк є громадянами України, Баранюк - громадянин Росії.

За попередньою інформацією, затримання пов'язане зі статусом акредитації трьох журналістів. "Телеканал "Настоящее время" вчасно запросив акредитацію для своїх журналістів перед президентськими виборами, але вона їм не була надана, - повідомила виконувачка обов'язків президента медіакорпорації "Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа" Дейзі Сінделар.

Ірина Ромалійська припустила, що приводом для затримання став ефір телеканалу "Настоящее время". Як написала вона у соцмережі Facebook, "співробітники, які нас допитували, переповідали мені точки, з яких я включалася".

Раніше у Білорусі до 10 діб адміністративного арешту засудили журналіста DW Олександра Буракова. Йому закидають дрібне хуліганство. Того ж дня у Мінську до 10 днів арешту засудили двох звукорежисерів, які на офіційному заході в Мінську увімкнули пісню Віктора Цоя "Перемен!".

9 серпня у Білорусі мають відбутися вибори президента країни.

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