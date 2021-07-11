 Білоруську легкоатлетку Тимановську намагаються вивезти з Токіо | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.08.2021

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Новини

Білоруську легкоатлетку Тимановську намагаються вивезти з Токіо

Після критики на адресу тренерів в соцмережах Христину Тимановську привезли з речами в аеропорт Токіо. За даними опозиціонера Латушка, рішення про вивезення прийняв особисто Олександр Лукашенко.

Христина Тимановська

Христина Тимановська

Легкоатлетка Христина Тимановська, що є членкинею збірної Білорусі на Олімпійських іграх в Токіо, попросила про допомогу Міжнародний олімпійський комітет (МОК), заявивши про спробу силоміць вивезти її з Японії. "На мене чинився тиск і мене намагаються вивезти з країни без моєї згоди, тому я прошу МОК втрутитися", - заявила вона у відео, опублікованому в Telegram-каналі Фонду спортивної солідарності/BSSF в неділю, 1 серпня.

Зараз 24-річна спортсменка перебуває в аеропорту Токіо. Вона звернулася по захист в японську поліцію, попросивши не допускати її на рейс, повідомляє Reuters. Вона заявила агентству, що не повернеться в Білорусь. За даними "Єврорадіо", Тимановська має намір просити політичний притулок в Європі. На питання журналіста про те, чи боїться вона повертатися до Білорусі, спортсменка відповіла: "Так". Як повідомляє агенція ТАСС з посиланням на авіакомпанію Turkish Airlines в Токіо, Тимановська не пройшла реєстрацію на рейс Токіо - Стамбул.

Конфлікт легкоатлетки з тренерами

Тимановську виключили з команди після того, як вона розповіла в Instagram про нехлюйство тренерів. "Деякі з наших дівчат не прилетіли сюди для участі в естафеті 4х400 м, тому що у них не було достатньої кількості допінг-тестів", - повідомила вона Reuters. У підсумку тренер включив її до складу учасниць естафети без її відома, про що спортсменка заявила в соцмережах.

Після цього, за словами Тимановської, до неї в кімнату прийшли тренери і наказали їй збирати речі. "Ніяких претензій висловлено не було. Мені просто сказали збирати речі і летіти додому", - повідомила вона журналістам. В аеропорт прибула місцева поліція і знімальна група найбільшого японського телеканалу NHK, повідомив "Єврорадіо" представник білоруської діаспори в Японії Олег Ждан.

За даними одного з лідерів білоруської опозиції Павла Латушка, Тимановська виступила з критикою національної збірної, після чого рішення про її відкликання з Олімпіади прийняв правитель Білорусі Олександр Лукашенко. "Особистою вказівкою Лукашенка прийнято рішення її евакуювати, вивезти за межі Токіо. Повернути в Білорусь. Її будуть супроводжувати три людини спортивної статури", - вказав він.

НОК пов'язав рішення з "емоційно-психічним станом" спортсменки

У НОК Білорусі повідомили про рішення відправити Тимановську додому "у зв'язку з емоційно-психологічним станом" спортсменки. Після вказівки лікарів тренерський штаб легкоатлетичної збірної "прийняв рішення про припинення виступу спортсменки на Іграх XXXII Олімпіади", також відкликана її заявка на участь у кваліфікаційних забігах на 200 метрів і в естафеті 4х400 метрів, зазначається в заяві НОК. 2 серпня легкоатлетка повинна була брати участь в забігу на дистанцію 200 метрів.

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