Білоруський опозиціонер Максим Знак оголосив голодування

Член Координаційної ради білоруської опозиції Максим Знак у п'ятницю, 18 вересня, оголосив голодування. Цього ж дня йому пред'явили звинувачення в закликах до дій, спрямованих на заподіяння шкоди нацбезпеці. Покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі на термін від 2 до 5 років, повідомляє інформагенція "Інтерфакс".

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"Звинувачення так само, як і підозри, не конкретизоване, з нього не ясно, які саме висловлювання Максима розцінюються як спрямовані проти національної безпеки, воно базується на переслідуванні за висловлення думки", - заявив адвокат Знака Дмитро Лаєвський, якого цитує видання TUT.By.

"У зв'язку з незаконністю кримінального переслідування і довільністю взяття під варту адвокат Максим Знак 18 вересня, з моменту пред'явлення обвинувачення, офіційно оголосив відмову від прийняття їжі. Про це він повідомив письмово адміністрацію СІЗО, - сказав захисник.

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Лаєвський додав, що за словами Знака, відмова від їжі є для нього в умовах СІЗО "одним з небагатьох, що залишилися, способів боротьби проти беззаконня і несправедливості в країні".

"Як пояснив Максим Знак, відмова від їжі покликана переконати кожного згадати про духовні і моральні цінності, на яких базується право, і не руйнувати їх", - наголосив захисник.

Знак був адвокатом Віктора Бабарика, який балотувався в президенти Білорусі на виборах, але не був зареєстрований як кандидат. Знак також є членом президії Координаційної ради, яку створили з ініціативи опозиціонерки Світлани Тихановської.

Нагадаємо, що в Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти офіційних результатів виборів президента, згідно з якими перемогу на них здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає цю посаду з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. В останньому масовому протестному марші, що відбувся в Мінську 13 вересня, взяли участь близько 150 тисяч людей.

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