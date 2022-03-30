Білоруська опозиція

Критика Лукашенка знайшли повішеним: чому друзі Шишова не вірять у "самогубство" (03.08.2021)

Активіста з Білорусі Віталія Шишова знайшли повішеним в одному з лісопарків Києва. Досі про очільника Білоруського дому в Україні знали одиниці, але його друзі кажуть, що за ним щільно стежили білоруські спецслужби. І він про це знав.