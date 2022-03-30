Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "білоруська опозиція".
Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Міжнародна спільнота засудила режим Олександра Лукашенка за сприяння у вторгненні Росії в Україну, адже запуски російських ракет здійснювали і з території Білорусі. Тим часом білоруська опозиція оголосила антивоєнну мобілізацію білорусів, які здебільшого проти участі Білорусі у війні РФ проти України.
Активіста з Білорусі Віталія Шишова знайшли повішеним в одному з лісопарків Києва. Досі про очільника Білоруського дому в Україні знали одиниці, але його друзі кажуть, що за ним щільно стежили білоруські спецслужби. І він про це знав.