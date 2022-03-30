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Білоруська опозиція

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "білоруська опозиція".

Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Коментар: Зеленський забув, що білоруси не обирали Лукашенка

Коментар: Зеленський забув, що білоруси не обирали Лукашенка 30.03.2022

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю російським журналістам. У розмові, що тривала півтори години, згадали і Білорусь - але так, що у частини білорусів це викликало обурення, вважає Саша Романова.

Роль Білорусі у війні РФ проти України: Лукашенко - за, білоруси - проти? (05.03.2022) 05.03.2022

Міжнародна спільнота засудила режим Олександра Лукашенка за сприяння у вторгненні Росії в Україну, адже запуски російських ракет здійснювали і з території Білорусі. Тим часом білоруська опозиція оголосила антивоєнну мобілізацію білорусів, які здебільшого проти участі Білорусі у війні РФ проти України.
Що говорять про стратегію опозиції на референдумі у Білорусі

Що говорять про стратегію опозиції на референдумі у Білорусі 02.02.2022

Білоруська опозиція закликає громадян прийти на референдум та зробити бюлетень недійсним. Але цей план підтримують не всі. Що про це думають влада, експерти і самі білоруси - у статті DW.
З чого стріляли у протестувальників і звідки зброя у Лукашенка? Нові дані

З чого стріляли у протестувальників і звідки зброя у Лукашенка? Нові дані 19.01.2022

Яку зброю та спецзасоби використовувала влада в Мінську для розгону акцій протесту, і де все це купувалося? Відповіді на ці запитання містяться у доповіді FIDH.

Рада Європи: Марія Колесникова нагороджена премією Вацлава Гавела

Рада Європи: Марія Колесникова нагороджена премією Вацлава Гавела 27.09.2021

Одна з лідерів білоруської опозиції Марія Колесникова, заґратована судом у Мінську на 11 років, стала лауреаткою премії імені Вацлава Гавела. Нагороду від імені Марії отримала її сестра.
ЄС вимагає негайно звільнити Марію Колесникову та Максима Знака

ЄС вимагає негайно звільнити Марію Колесникову та Максима Знака 06.09.2021

Євросоюз вважає необґрунтованими обвинувачення, за якими Марії Колесниковій і Максиму Знаку присудили 11 та 10 років ув'язнення. Брюссель закликав владу Білорусі зсвільнити політичних в'язнів.
Суд у Мінську засудив Марію Колесникову до 11 років ув'язнення

Суд у Мінську засудив Марію Колесникову до 11 років ув'язнення 06.09.2021

Мінський обласний суд оголосив обвинувальний вирок членам Координаційної ради опозиції Марії Колесниковій і Максиму Знаку.
Рік протестів, кризи, репресій. Чи є вихід з білоруського глухого кута?

Рік протестів, кризи, репресій. Чи є вихід з білоруського глухого кута? 09.08.2021

Минув рік з моменту початку протестів у Білорусі, але репресії тільки посилюються. ЄС потрібно більше рішучості, а білорусам - продовжувати опір режиму, кажуть опитані DW експерти.

Білоруси навіть за кордоном бояться Лукашенка - Тихановська

Білоруси навіть за кордоном бояться Лукашенка - Тихановська 08.08.2021

Навіть перебуваючи за кордоном білоруси відчувать страх перед режимом Лукашенка, каже лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська.
У Мінську відбулося перше засідання суду над опозиціонеркою Марією Колесниковою

У Мінську відбулося перше засідання суду над опозиціонеркою Марією Колесниковою 04.08.2021

Мінський обласний суд почав розглядати кримінальну справу щодо членів Координаційної ради опозиції Марії Колесникової та Максима Знака. Суд засідає в закритому режимі.

Критика Лукашенка знайшли повішеним: чому друзі Шишова не вірять у "самогубство" (03.08.2021) 03.08.2021

Активіста з Білорусі Віталія Шишова знайшли повішеним в одному з лісопарків Києва. Досі про очільника Білоруського дому в Україні знали одиниці, але його друзі кажуть, що за ним щільно стежили білоруські спецслужби. І він про це знав.

Марія Колесникова з СІЗО закликала Лукашенка припинити насильство

Марія Колесникова з СІЗО закликала Лукашенка припинити насильство 01.08.2021

"Боротьба білоруського народу повинна стати нашою спільною справою, а його перемога - увійти в історію", - заявила Марія Колесникова в письмовому інтерв'ю газеті Welt am Sonntag.
Джо Байден зустрівся зі Світланою Тихановською

Джо Байден зустрівся зі Світланою Тихановською 28.07.2021

Президент США Джо Байден провів у Вашингтоні зустріч з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською. За її словами, зустріч була недовгою, але теплою.
Світлана Тихановська розраховує на підтримку США опозиції Білорусі

Світлана Тихановська розраховує на підтримку США опозиції Білорусі 19.07.2021

Нинішній правитель Білорусі Олександр Лукашенко - "маріонетка" в руках Росії, вважає Світлана Тихановська. Вона розраховує на підтримку з боку нинішньої адміністрації США опозиції Білорусі.
Литва відмовилася видати Білорусі Світлану Тихановську

Литва відмовилася видати Білорусі Світлану Тихановську 12.07.2021

Литва офіційно відмовила Білорусі у видачі лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської. За словами генпрокурора Білорусі, правових підстав для цього немає.
Нахабно і шокуюче: США відреагували на затримання Романа Протасевича в Мінську

"Нахабно і шокуюче": США відреагували на затримання Романа Протасевича в Мінську 24.05.2021

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав затримання білоруського блогера Романа Протасевича "нахабним і шокуючим вчинком режиму Лукашенка".
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