Білоруська опозиція: Валерій Цепкало виїхав з Москви у Київ

Валерій Цепкало, який раніше претендував на участь у виборах президента Білорусі, виїхав до Києва з Москви, де він перебував останні дні. Про це інформаційному агентству "Інтерфакс-Захід" повідомив прессекретар політика Олексій Урбан.

"Валерій Цепкало вже перебуває в Києві", - заявив він.

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Цепкало анонсував пресконференції про вибори у Білорусі

Про те, що політик, якого білоруський центрвиборчком так і не зареєстрував кандидатом у президенти, виїхав з Мінська стало відомо 24 липня. Цепкало виїхав з Білорусі разом з дітьми, залишивши у країні дружину. Він заявив, що причиною його від'їзду стали побоювання щодо можливого затримання білоруськими правоохоронцями, які, за його словами мають намір позбавити його батьківських прав.

Дружина Валерія Цепкала Вероніка (зліва) під час мітингу білоруської опозицій у Мінську

Також Цепкало пообіцяв дати серію пресконференцій про передвиборчу ситуацію у Білорусі. При цьому він анонсував свої виступи не лише у Росії, але також в Україні, країнах ЄС та США.

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Спроба реєстрації на виборах

14 липня Центральна виборча комісія Білорусі відмовила Цепкалу в реєстрації кандидатом у президенти. Згідно з позицією комісії, достовірними були лише 80 тисяч серед поданих ним 160 тисяч підписів. При цьому для успішної реєстрації у кандидати необхідно було подати не менше 100 тисяч підписів білоруських громадян.

Через два дні Цепкало подав до Верховного суду Білорусі скаргу з цього приводу. Однак її судді відхилили.

Вибори президента мають відбутися у Білорусі вже через тиждень - у неділю, 9 серпня. Спостерігачі звинувачують Олександра Лукашенка, який є незмінним президентом країни з 1994 року, у переслідуванні опозиції та активістів, аби гарантувати собі переобрання на посаду і цього разу.