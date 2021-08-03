 Білоруси навіть за кордоном бояться Лукашенка - Тихановська | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.08.2021

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Новини

Білоруси навіть за кордоном бояться Лукашенка - Тихановська

Навіть перебуваючи за кордоном білоруси відчувать страх перед режимом Лукашенка, каже лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська.

Світлана Тихановська

Світлана Тихановська

Білоруси по всьому світу відчувають страх перед режимом правителя Білорусі Олександра Лукашенка. Про це заявила лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська в інтерв'ю агентству dpa, оприлюдненому в неділю, 8 серпня.

"Зараз ніхто не може відчувати себе в безпеці, і я теж, - сказала Тихановська. - Я не знаю, наскільки довгою є рука режиму". При цьому вона згадала смерть білоруського активіста Віталія Шишова, якого знайшли повішеним в парку в Києві.

Випадок білоруської спортсменки Христини Тимановської також продемонстрував, що жертвою лукашенківського "апарату репресій" може стати кожен, наголосила Тихановська. "Кожний неправильний рух або відкрита заява - навіть якщо вони не політичні - можуть призвести до затримання або ув'язнення", - зазначила опозиціонерка.

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Тихановська наголосила на важливості санкцій проти режиму Лукашенка. "Ми віримо, що економічний та політичний тиск можуть посприяти тому, що режим змінить свою поведінку, та змусять його почати діалог з білорусами, звільнити політичних в'язнів та сісти за стіл переговорів", - вважає вона.

Згадуючи про придушення протестів у Білорусі, Тихановська зазначила, що опозиція не була готова до такої брутальності з боку влади. Втім, на її думку, репресії свідчать про "слабкість режиму, а не його силу". Нагадаємо, що в серпні 2020 року після президентських виборів у Білорусі Тихановська була змушена залишити країну та проживає зараз у Литві.

Дивитись відео 03:29

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    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

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    Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

  • Вивішений з вікна біло-червоно-білий прапор

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Біло-червоно-білий прапор як символ протестів

    Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.

  • Біло-червоно-білий прапор на електричному стовпі в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Як використовують головний символ протесту в Білорусі

    Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.

  • Символіка протесту в одному з дворів Мінська

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мирна революція в кожному дворі

    Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.

  • Зображення діджеїв, які поставили на офіційному заході у Мінську пісню Віктора Цоя Перемен

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мінські "діджеї змін"

    В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.

  • Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.

  • Написи із назвами ЗМІ та написом ОМОН на сміттєвих баках у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Назви ЗМІ - на сміттєвих баках

    На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.

  • Напис на стіні в Мінську: Ермошина лжет

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Написи на стінах - популярна форма протесту

    Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.

  • Колективні графіті на одній із вулиць у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Колективні графіті

    Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.

  • Політична боротьба на рівні символів

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Політична боротьба на рівні символів

    Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.

  • Зображення біло-червоно-білого прапора на стіні в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Протести в Білорусі тривають

    Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.

    Автор: Наталія Позднякова


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