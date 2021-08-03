Білоруси навіть за кордоном бояться Лукашенка - Тихановська

Білоруси по всьому світу відчувають страх перед режимом правителя Білорусі Олександра Лукашенка. Про це заявила лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська в інтерв'ю агентству dpa, оприлюдненому в неділю, 8 серпня.

"Зараз ніхто не може відчувати себе в безпеці, і я теж, - сказала Тихановська. - Я не знаю, наскільки довгою є рука режиму". При цьому вона згадала смерть білоруського активіста Віталія Шишова, якого знайшли повішеним в парку в Києві.

Випадок білоруської спортсменки Христини Тимановської також продемонстрував, що жертвою лукашенківського "апарату репресій" може стати кожен, наголосила Тихановська. "Кожний неправильний рух або відкрита заява - навіть якщо вони не політичні - можуть призвести до затримання або ув'язнення", - зазначила опозиціонерка.

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Тихановська наголосила на важливості санкцій проти режиму Лукашенка. "Ми віримо, що економічний та політичний тиск можуть посприяти тому, що режим змінить свою поведінку, та змусять його почати діалог з білорусами, звільнити політичних в'язнів та сісти за стіл переговорів", - вважає вона.

Згадуючи про придушення протестів у Білорусі, Тихановська зазначила, що опозиція не була готова до такої брутальності з боку влади. Втім, на її думку, репресії свідчать про "слабкість режиму, а не його силу". Нагадаємо, що в серпні 2020 року після президентських виборів у Білорусі Тихановська була змушена залишити країну та проживає зараз у Литві.

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