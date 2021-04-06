Білий дім: США підтримують Україну, але рішення про вступ до НАТО ухвалює Альянс

США обговорює намір України вступити до НАТО, утім це рішення має ухвалювати Альянс, заявила речниця Білого дому.
Сполучені Штати підтримують Україну, однак рішення щодо її можливого вступу до НАТО має ухвалювати керівництво Альянсу, заявила у вівторок, 6 квітня, на брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі.
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"Ми їх (Україну - Ред.) сильно підтримуємо, ми з ними співпрацюємо (...) але це рішення має ухвалити НАТО", - сказала Псакі, передає агенція Reuters.
Речниця додала, що Вашингтон також обговорює із Києвом зростання напруженості на сході України та збільшення випадків порушення режиму припинення вогню.
Раніше, 6 квітня президент України Володимир Зеленський заявив під час розмови з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, що для України у відносинах з НАТО найбільш актуальним питанням є можливість отримання Плану дій щодо членства в Альянсі (ПДЧ).
"Ми віддані реформуванню нашої армії та оборонного сектору, але одними реформами Росію не зупинити. НАТО - це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі. ПДЧ стане справжнім сигналом для РФ", - наголосив президент України.
Як повідомлялося, 6 квітня внаслідок обстрілу проросійських бойовиків на Донбасі загинув один український військовослужбовець, ще один помер через підрив на невідомому вибуховому пристрої. 5 квітня через обстріли бойовиків загинули двоє українських військових, а 26 березня - четверо.
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