Білий дім: США підтримують Україну, але рішення про вступ до НАТО ухвалює Альянс

Сполучені Штати підтримують Україну, однак рішення щодо її можливого вступу до НАТО має ухвалювати керівництво Альянсу, заявила у вівторок, 6 квітня, на брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі.

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"Ми їх (Україну - Ред.) сильно підтримуємо, ми з ними співпрацюємо (...) але це рішення має ухвалити НАТО", - сказала Псакі, передає агенція Reuters.

Речниця додала, що Вашингтон також обговорює із Києвом зростання напруженості на сході України та збільшення випадків порушення режиму припинення вогню.

Раніше, 6 квітня президент України Володимир Зеленський заявив під час розмови з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, що для України у відносинах з НАТО найбільш актуальним питанням є можливість отримання Плану дій щодо членства в Альянсі (ПДЧ).

"Ми віддані реформуванню нашої армії та оборонного сектору, але одними реформами Росію не зупинити. НАТО - це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі. ПДЧ стане справжнім сигналом для РФ", - наголосив президент України.

Як повідомлялося, 6 квітня внаслідок обстрілу проросійських бойовиків на Донбасі загинув один український військовослужбовець, ще один помер через підрив на невідомому вибуховому пристрої. 5 квітня через обстріли бойовиків загинули двоє українських військових, а 26 березня - четверо.

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