 Білий дім: США не визнають анексію Криму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Білий дім: США не визнають анексію Криму

У Білому домі заявили, що США не визнають анексію Криму Росією. Санкції проти РФ залишаться в силі, допоки Крим не повернеться до України.

Сара Сандерс

Речниця Білого Дому Сара Сандерс

Вашингтон не визнає анексію українського Криму Росією і не послабить санкцій проти РФ. Про це у понеділок, 2 липня, заявили у Білому домі, інформує агенція AFP.

"Ми не визнаємо спробу Росії анексувати Крим", - наголосила прес-секретарка Білого дому Сара Сандерс і додала, що "санкції проти Росії залишатимуться чинними, поки РФ не поверне Крим Україні".

Заява пролунала за два тижні до запланованої на 16 липня зустрічі президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним. Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп ухилився від чіткої відповіді на те, чи можуть США у перспективі визнати анексований Крим частиною Росії. "Ми маємо побачити", - заявив він, відповідаючи на запитання журналістів про ймовірність визнання анексованого українського півострова частиною російської території.

Напередодні У Кремлі заявили, що під час зустрічі президентів Росії та США обговорюватимуться "всі інші питання", окрім питання анексованого Росією в 2014 році українського Криму. Путін "неодноразово заявляв і роз'яснював своїм співрозмовникам, що на порядку денному такого питання, як Крим, бути не може і не буде ніколи, тому що Крим є невід'ємною частиною Росії", - заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, у березні 2014 року Росія анексувала Кримський півострів. Країни ЄС та інші держави Заходу неодноразово наголошували, що ніколи не визнають здійсненої з порушенням міжнародного права анексії.

Дивитись відео 03:40
Now live
03:40 хв

Річниця анексії Криму: яким побачив півострів кореспондент DW (16.03.2018)

DW.COM

Кремль: Путін і Трамп не обговорюватимуть Крим

Кремль відкидає можливість обговорення питання Криму на зустрічі Володимира Путіна з Дональдом Трампом, що відбудеться 16 липня в Гельсінкі. (02.07.2018)  

Трамп дав ухильну відповідь на питання про визнання анексії Криму

Президент США Дональд Трамп не дав чіткої відповіді на запитання про імовірне визнання анексії Криму. Також американський президент окреслив теми, які обговорюватиме з Путіним. (30.06.2018)  

Європейський Союз подовжив санкції проти Росії за анексію Криму

Рада Європейського Союзу подовжила до 23 червня 2019 року санкції, які були запроваджені проти Росії за незаконну анексію Криму. (18.06.2018)  

Аудіо й відео до теми

Річниця анексії Криму: яким побачив півострів кореспондент DW (16.03.2018)  

Також за темою

Donald Trump

Трамп дав ухильну відповідь на питання про визнання анексії Криму 30.06.2018

Президент США Дональд Трамп не дав чіткої відповіді на запитання про імовірне визнання анексії Криму. Також американський президент окреслив теми, які обговорюватиме з Путіним.

Vietnam Apec-Gipfel US-Präsident Donald Trump und Wladimir Putin

Кремль: Путін і Трамп не обговорюватимуть Крим 02.07.2018

Кремль відкидає можливість обговорення питання Криму на зустрічі Володимира Путіна з Дональдом Трампом, що відбудеться 16 липня в Гельсінкі.

Symbolbild Russland-USA - Matruschkas von Trump und Putin

Держсекретар США: Компроміси з Росією можуть повернути її до G7 28.06.2018

Білий дім готовий повернути Росію на міжнародну арену, заявив держсеркретар США Майк Помео. У Вашингтоні та Москві готуються до зустрічі президентів Трампа і Путіна. Серед тем саміту будуть, зокрема, Сирія та Україна.

Докладно

Медична реформа в Україні

Медреформа: які послуги залишаться безоплатними? (відео)

З 1 липня почав діяти новий перелік послуг, які мають надавати сімейні лікарі. За які аналізи не потрібно платити? 

Україна могла би перетворювати сміття на гроші. Чого бракує?

Газ зі сміття: чи можливо це в Україні? (відео)

Україна може економити майже мільярд кубометрів газу щороку, виробляючи енергію зі сміття, кажуть експерти. Чого бракує? 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  