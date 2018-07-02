Білий дім: США не визнають анексію Криму

У Білому домі заявили, що США не визнають анексію Криму Росією. Санкції проти РФ залишаться в силі, допоки Крим не повернеться до України.
Вашингтон не визнає анексію українського Криму Росією і не послабить санкцій проти РФ. Про це у понеділок, 2 липня, заявили у Білому домі, інформує агенція AFP.
"Ми не визнаємо спробу Росії анексувати Крим", - наголосила прес-секретарка Білого дому Сара Сандерс і додала, що "санкції проти Росії залишатимуться чинними, поки РФ не поверне Крим Україні".
Заява пролунала за два тижні до запланованої на 16 липня зустрічі президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним. Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп ухилився від чіткої відповіді на те, чи можуть США у перспективі визнати анексований Крим частиною Росії. "Ми маємо побачити", - заявив він, відповідаючи на запитання журналістів про ймовірність визнання анексованого українського півострова частиною російської території.
Напередодні У Кремлі заявили, що під час зустрічі президентів Росії та США обговорюватимуться "всі інші питання", окрім питання анексованого Росією в 2014 році українського Криму. Путін "неодноразово заявляв і роз'яснював своїм співрозмовникам, що на порядку денному такого питання, як Крим, бути не може і не буде ніколи, тому що Крим є невід'ємною частиною Росії", - заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков.
Нагадаємо, у березні 2014 року Росія анексувала Кримський півострів. Країни ЄС та інші держави Заходу неодноразово наголошували, що ніколи не визнають здійсненої з порушенням міжнародного права анексії.
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