Білий дім пригрозив Асаду відповіддю у разі застосування хімзброї в Ідлібі

Сполучені Штати направили різке попередження сирійському правителю Башару Асаду з огляду на ймовірний наступ його військ та союзних до Дамаска сил на підконтрольну повстанцями провінцію Ідліб на північному заході країни. В оприлюдненій ввечері у вівторок, 4 вересня, заяві прес-секретарки Білого дому Сари Сандерс наголошується на неприпустимості застосування військами Асада хімічної зброї в Ідлібі. У разі використання знову бойових отруйних речовин Асадом реакція Сполучених Штатів та їхніх союзників буде швидкою та "належною", зазначила речниця Білого дому.

Представниця адміністрації американського президента також вказала на те, що наступ на провінцію Ідліб лише загострить сирійський конфлікт, що вже набув трагічних масштабів. За словами Сандерс, життя сотень тисяч мирних жителів провінції опиняться під загрозою через наступ військ Башара Асада.

В ООН застерігають від гуманітарної катастрофи

Тим часом заступник генсека ООН з гуманітарних питань Марк Лоукок 4 вересня у Берліні застеріг щодо ймовірної найбільшої гуманітарної катастрофи ХХІ століття через наступ сирійських урядових військ у провінції Ідліб, передає агенція новин dpa. За його словами, світова спільнота не має права "лунатично" входити у цю кризу. На контрольованій повстанцями території проживають до трьох мільйонів мирних жителів.

Нагадаємо, напередодні російська авіація поновила після 22-денної перерви бомбардування території провінції Ідліб. 25 серпня міністерство оборони Росії заявило, що сирійські повстанці нібито готують хімічну атаку в провінції Ідліб, щоб звинуватити в скоєному сирійську владу. США, Великобританія та Франція вже тоді застерегли Асада від застосування хімічної зброї в Ідлібі. 31 серпня телеканал CNN повідомив, що американські військові фахівці склали попередній список цілей в Сирії на випадок, якщо Дональд Трамп віддасть наказ про ракетний обстріл.