Білий дім посилює правила для журналістів після конфлікту з CNN

Після конфлікту з репортером CNN Джимом Акостою адміністрація президента США запроваджує нові правила для журналістів під час прес-конференцій в Білому домі. Про це в понеділок, 19 листопада, заявила у Вашингтоні прес-секретарка Дональда Трампа Сара Сандерс.

За її словами, відтепер кожному журналісту буде дозволено ставити лише одне запитання, додаткові ж будуть можливі тільки після схвалення президентом. Недотримання нових правил загрожує позбавленням акредитації, наголосила Сандерс.

Акредитація репортера CNN відновлена

У правовому спорі з медіакомпанією CNN Білий дім вирішив відступити і "повністю відновити" акредитацію Джима Акости, повідомила Сандерс. Після цього CNN відкликала свій позов проти Трампа і декількох співробітників його адміністрації, поданий 13 листопада в федеральний суд у Вашингтоні.

Раніше, 16 листопада, суд своїм рішенням зобов'язав Білий дімтимчасово відновити акредитацію Акости до винесення остаточного вердикту за позовом медіакомпанії. Тепер статус тимчасової акредитації знову змінений на постійний, однак Сандерс пригрозила журналістові CNN, що в разі недотримання ним нових "встановлених правил" поведінки акредитація може бути відкликана знову.

Конфлікт між Акостою і Трампом стався 7 листопада під час прес-конференції, коли Трампу не сподобались поставлене Акостою запитання щодо "каравану мігрантів", а також його спроба нагадати главі держави про ймовірне втручання Росії у вибори 2016 року. Після цього Трамп назвав журналістів CNN "ворогами народу", а цього репортера позбавили акредитації.