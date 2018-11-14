 Білий дім посилює правила для журналістів після конфлікту з CNN | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.11.2018

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Новини

Білий дім посилює правила для журналістів після конфлікту з CNN

Після відновлення акредитації репортерові CNN Джиму Акості Білий дім попереджає: якщо він не дотримуватиметься нових правил поведінки на прес-конференціях, її знову скасують.

Дональд Трамп висловлює репортерові СNN своє незадоволення

Дональд Трамп висловлює репортерові СNN своє незадоволення

Після конфлікту з репортером CNN Джимом Акостою адміністрація президента США запроваджує нові правила для журналістів під час прес-конференцій в Білому домі. Про це в понеділок, 19 листопада, заявила у Вашингтоні прес-секретарка Дональда Трампа Сара Сандерс.

За її словами, відтепер кожному журналісту буде дозволено ставити лише одне запитання, додаткові ж будуть можливі тільки після схвалення президентом. Недотримання нових правил загрожує позбавленням акредитації, наголосила Сандерс.

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Речниця Білого дому опублікувала відео, на якому репортер CNN Джим Акоста задає питання президенту, в той час як співробітниця адміністрації намагається забрати в нього мікрофон. Відео виявилось відредагованим. (09.11.2018)

Дональд Трамп не захотів відповідати на запитання журналіста CNN про караван мігрантів та розслідування імовірного втручання Росії у вибори в США 2016 року. Після цього Білий дім скасував його акредитацію. (08.11.2018)

Акредитація репортера CNN відновлена

У правовому спорі з медіакомпанією CNN Білий дім вирішив відступити і "повністю відновити" акредитацію Джима Акости, повідомила Сандерс. Після цього CNN відкликала свій позов проти Трампа і декількох співробітників його адміністрації, поданий 13 листопада в федеральний суд у Вашингтоні.

Раніше, 16 листопада, суд своїм рішенням зобов'язав Білий дімтимчасово відновити акредитацію Акости до винесення остаточного вердикту за позовом медіакомпанії. Тепер статус тимчасової акредитації знову змінений на постійний, однак Сандерс пригрозила журналістові CNN, що в разі недотримання ним нових "встановлених правил" поведінки акредитація може бути відкликана знову.

Конфлікт між Акостою і Трампом стався 7 листопада під час прес-конференції, коли Трампу не сподобались поставлене Акостою запитання щодо "каравану мігрантів", а також його спроба нагадати главі держави про ймовірне втручання Росії у вибори 2016 року. Після цього Трамп назвав журналістів CNN "ворогами народу", а цього репортера позбавили акредитації.

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