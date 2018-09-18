 Білий дім оприлюднив нову стратегію кібербезпеки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.09.2018

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Новини

Білий дім оприлюднив нову стратегію кібербезпеки

Новий документ має спростити процес узгодження між відомствами. Крім того, стратегія посилює наступальні позиції США у кіберпросторі.

Кібератаки з боку Росії змусили США посилити свої позиції

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки у четвер, 20 вересня, оприлюднила нову стратегію кібербезпеки. У ній викладені пріоритети уряду щодо того, як захищати державу та приватні дані її громадян від іноземних хакерів. За документом, США матимуть більше свободи у протидії кібератакам і здійсненні кібероперацій, зазначив радник Дональда Трампа з нацбезпеки Джон Болтон.

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У Демократичній партії США хибно розцінили тест з перевірки на міцність систем захисту бази даних Національного комітету партії як хакерську атаку. (23.08.2018)

Понад 30 світових компаній домовилися спільно протидіяти кібератакам та зобов'язалися не допомагати урядам країн їх скоювати. За їхніми прогнозами, збитки від атак до 2022 року сягнуть позначки у 8 трильйонів доларів. (17.04.2018)

Цілями російських хакерів у США можуть стати не лише організації з критичними до Путіна поглядами. У Microsoft не мають сумнівів у причетності російських хакерів до кібератак у США. (21.08.2018)

Нова стратегія "прибирає довгі процеси узгодження між різними урядовими відомствами", наводить пояснення експертів агенція новин dpa. Презентована держполітика також наголошує на важливості створення глобальних правил щодо інтернету, а також підготовку професійних кадрів у галузі кібербезпеки, додає Reuters. Стратегія оприлюднена за два місяці до проміжних парламентських виборів у США, на яких очікується нова хвиля кібернападів.

Нагадаємо, що питання кібербезпеки у США значно загострилося через підозри щодо регулярних нападів у цифровому просторі, пов'язуваних з Росією. Зокрема у Microsoft не мають "жодних сумнівів", що зокрема за атаками на аналітичні центри США стоїть хакерська група, відома під назвою Fancy Bear, пов'язана з російським урядом. Вважається, що саме ця група хакерів причетна до кібератак під час передвиборної кампанії в США 2016 року. У ІТ-компанії також не має сумнівів, що їхніми цілями були практично "кожен значний кандидат у президенти Франції" під час президентських виборів у цій країні навесні 2017 року.

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