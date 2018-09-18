Білий дім оприлюднив нову стратегію кібербезпеки

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки у четвер, 20 вересня, оприлюднила нову стратегію кібербезпеки. У ній викладені пріоритети уряду щодо того, як захищати державу та приватні дані її громадян від іноземних хакерів. За документом, США матимуть більше свободи у протидії кібератакам і здійсненні кібероперацій, зазначив радник Дональда Трампа з нацбезпеки Джон Болтон.

Нова стратегія "прибирає довгі процеси узгодження між різними урядовими відомствами", наводить пояснення експертів агенція новин dpa. Презентована держполітика також наголошує на важливості створення глобальних правил щодо інтернету, а також підготовку професійних кадрів у галузі кібербезпеки, додає Reuters. Стратегія оприлюднена за два місяці до проміжних парламентських виборів у США, на яких очікується нова хвиля кібернападів.

Нагадаємо, що питання кібербезпеки у США значно загострилося через підозри щодо регулярних нападів у цифровому просторі, пов'язуваних з Росією. Зокрема у Microsoft не мають "жодних сумнівів", що зокрема за атаками на аналітичні центри США стоїть хакерська група, відома під назвою Fancy Bear, пов'язана з російським урядом. Вважається, що саме ця група хакерів причетна до кібератак під час передвиборної кампанії в США 2016 року. У ІТ-компанії також не має сумнівів, що їхніми цілями були практично "кожен значний кандидат у президенти Франції" під час президентських виборів у цій країні навесні 2017 року.