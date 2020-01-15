Білий дім незаконно заморозив допомогу Україні - Рахункова палата США

Рішення адміністрації президента США Дональда Трампа про замороження військової допомоги Україні порушило законодавство Сполучених Штатів. Про це повідомляється в опублікованому в четвер, 16 січня, звіті Рахункової палати США, яка є аудиторським та аналітично-слідчим органом Конгресу США.

"Ми дійшли висновку, що Адміністративно-бюджетне управління (бюджетне бюро, яке є частиною адміністрації президента США, - Ред.) порушило закон 1974 року про бюджет Конгресу та контроль за його вилученням", - йдеться в документі. "Адміністративно-бюджетне управління утримало кошти з політичних мотивів, що заборонено законом", - наголошується в ньому.

У звіті також зазначається, що законодавці виділили Україні 250 мільйонів доларів у 2019 фінансовому році згідно з нормами закону. Рахункова палата стверджує, що "добросовісне додержання закону не дозволяє президенту ставити свої власні політичні пріоритети вище за ті, які Конгрес США звів у ранг закону".

Натомість в Адміністративно-бюджетному управлінні, яке офіційно ухвалило рішення про замороження коштів для України, заявляють, що їхнє рішення було доречним та необхідним. "Ми не згодні з оцінкою Рахункової палати США. Адміністративно-бюджетне управління використовує свої повноваження для правильного розподілу доларів платників податків відповідно до пріоритетів президента та закону", - заявила речниця управління Рейчел Семмель, передає агенція АР.

Нагадаємо, у США триває так званий "український скандал", спричинений телефонною розмовою президента США і його українського колеги Володимира Зеленського 25 липня. Трампу закидають, що він намагався змусити Київ розпочати розслідування стосовно Хантера Байдена. З цією метою було заморожено надання Києву виділеної військової допомоги. У зв'язку з цим в Конгресі тривають слухання у рамках розслідування щодо можливої процедури імпічменту Трампа.

У зв'язку зі скандалом у середині грудня Палата представників Конгресу США проголосувала за початок процедури імпічменту Трампа. Ідеться про обвинувачення за двома статтями - у зловживанні владою та перешкоджанні розслідуванню Конгресу. Утім, як відзначають оглядачі, позбавлення Трампа посади президента видається малоймовірним, адже для цього імпічмент має підтримати Сенат, більшість у якому контролює Республіканська партія, від якої був обраний Трамп.