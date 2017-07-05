Біле ведмежатко стало новим магнітом для відвідувачів берлінського зоопарку

Біле ведмежатко цими вихідними стало новим магнітом для відвідувачів зоопарку Tierpark у східній частині Берліна. Вперше його показали в суботу, 16 березня. Біле ведмежа жіночої статі, що народилося ще 1 грудня 2018 року, поки не має імені. Воно бігало, плюскалося у воді та гралося зі своєю мамою - дев'ятирічною ведмедицею Тонею, чим викликало захват глядачів.

За словами речника зоопарку, сонячного ранку в неділю, 17 березня, на ведмежатко прийшло подивитися ще більше людей, ніж напередодні. Tierpark, однак, не підбиває щоденну статистику відвідування, тож точна кількість відвідувачів невідома.

Знайомство з водою

"Тоня та малятко вийшли відразу, коли ми відкрили ворота до зовнішнього вольєру", - розповів речник, цитує агентство dpa. За його словами, тварини насолоджуються свіжим повітрям. Утім він попередив, що час від часу білі ведмеді ховаються у своєму закритому "барлозі", щоб відпочити.

Заснований в 1955 році Tierpark розташований на сході німецької столиці. У західній частині міста працює також найстаріший у Німеччині Берлінський зоопарк (Zoologischer Garten Berlin), який був відкритий 1844 року. Обидва зоопарки належать до одної структури.

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