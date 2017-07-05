Біле ведмежатко стало новим магнітом для відвідувачів берлінського зоопарку

Відвідувачам берлінського зоопарку Tierpark показали біле ведмежатко, що народилося в грудні 2018 року. Воно ще не має імені.
Біле ведмежатко цими вихідними стало новим магнітом для відвідувачів зоопарку Tierpark у східній частині Берліна. Вперше його показали в суботу, 16 березня. Біле ведмежа жіночої статі, що народилося ще 1 грудня 2018 року, поки не має імені. Воно бігало, плюскалося у воді та гралося зі своєю мамою - дев'ятирічною ведмедицею Тонею, чим викликало захват глядачів.
За словами речника зоопарку, сонячного ранку в неділю, 17 березня, на ведмежатко прийшло подивитися ще більше людей, ніж напередодні. Tierpark, однак, не підбиває щоденну статистику відвідування, тож точна кількість відвідувачів невідома.
"Тоня та малятко вийшли відразу, коли ми відкрили ворота до зовнішнього вольєру", - розповів речник, цитує агентство dpa. За його словами, тварини насолоджуються свіжим повітрям. Утім він попередив, що час від часу білі ведмеді ховаються у своєму закритому "барлозі", щоб відпочити.
Заснований в 1955 році Tierpark розташований на сході німецької столиці. У західній частині міста працює також найстаріший у Німеччині Берлінський зоопарк (Zoologischer Garten Berlin), який був відкритий 1844 року. Обидва зоопарки належать до одної структури.
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