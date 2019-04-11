Білборди з Путіним і "Слуга народу": чи порушують кандидати закон - #LocalHeroes (відео)

Активісти ВГО "Комітет виборців України" моніторять, чи порушують кандидати у президенти виборче законодавство. Вже 25 років вони борються за чесні вибори і чесну політичну рекламу. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes.
Порошенко чи... Путін? Тисячі подібних білбордів днями з'явилися в Україні. І поки в соцмережах бурхливо обговорюють політкоректність такої передвиборчої агітації, громадський активіст з організації "Комітет виборців України" Денис Рибачок перевіряє, чи порушує це українське законодавство.
Порошенко поставив знак рівності між Зеленським і Путіним. Виборців поставили перед вибором: голосуйте за чинного президента, інакше в Україну прийде Росія, вважає Сергій Руденко. (11.04.2019)
Попри побоювання правоохоронців та спостерігачів перший тур президентських виборів в Україні пройшов без істотних порушень. DW з'ясовувала, як це вдалося і як можна запобігти порушенням під час голосування 21 квітня. (10.04.2019)