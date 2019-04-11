 Білборди з Путіним і ″Слуга народу″: чи порушують кандидати закон - #LocalHeroes (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 11.04.2019

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Політика й суспільство

Білборди з Путіним і "Слуга народу": чи порушують кандидати закон - #LocalHeroes (відео)

Активісти ВГО "Комітет виборців України" моніторять, чи порушують кандидати у президенти виборче законодавство. Вже 25 років вони борються за чесні вибори і чесну політичну рекламу. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes.

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Порошенко чи... Путін? Тисячі подібних білбордів днями з'явилися в Україні. І поки в соцмережах бурхливо обговорюють політкоректність такої передвиборчої агітації, громадський активіст з організації "Комітет виборців України" Денис Рибачок перевіряє, чи порушує це українське законодавство.

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