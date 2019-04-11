Білборди з Путіним і "Слуга народу": чи порушують кандидати закон - #LocalHeroes (відео)

Передвиборча профілактика: як вдалося уникнути масштабних порушень на виборах

Попри побоювання правоохоронців та спостерігачів перший тур президентських виборів в Україні пройшов без істотних порушень. DW з'ясовувала, як це вдалося і як можна запобігти порушенням під час голосування 21 квітня. (10.04.2019)