 Бізнес ФРН сподівається на відсутність нових санкцій проти РФ через вбивство в Берліні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.12.2019

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Новини

Бізнес ФРН сподівається на відсутність нових санкцій проти РФ через вбивство в Берліні

На думку глави російсько-німецької зовнішньоторговельної палати Маттіаса Шеппа, санкції проти РФ через вбивство в Берліні не допоможуть зняти напруженість у відносинах.

Незважаючи на санкції, Росія і Німеччина продовжують економічне співробітництво в багатьох сферах

Незважаючи на санкції, Росія і Німеччина продовжують економічне співробітництво в багатьох сферах

Представники німецького бізнесу сподіваються, що проти Росії не будуть запроваджені нові санкції у зв'язку з убивством колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі в Берліні в серпні цього року. Про це заявив голова російсько-німецької зовнішньоторговельної палати (AHK) Маттіас Шепп (Matthias Schepp) напередодні зустрічі президента Росії Володимира Путіна з підприємцями з Німеччини, яка має відбутися в Сочі в п'ятницю, 6 грудня.

4 грудня Німеччина оголосила двох російських дипломатів персонами нон ґрата, пояснивши це тим, що Москва недостатньо активно співпрацює з Берліном у розслідуванні гучного вбивства, в якому може бути замішана російська влада. 

Німецький бізнес в Росії

Маттіас Шепп у інтерв'ю німецькій інформагенції dpa застеріг від поспішних висновків щодо берлінського вбивства і зазначив, що зустріч в Сочі демонструє, що "навіть в політично складні часи контакти з німецькими підприємствами відіграють для Путіна важливу роль".

"Навіть в найважчий час холодної війни німецька економіка слугувала стабілізаційним фактором у відносинах між Німеччиною і Росією, - підкреслив Шепп. - Введення нових санкцій не допоможе зняти глибоку напруженість і залагодити конфронтацію".

За даними Шеппа, ні з якими іншими іноземними підприємцями Путін не зустрічається так регулярно і в такому ексклюзивному форматі, як з німецькими. У дискусії, на яку російський лідер щорічно запрошує представників німецького бізнесу, в нинішньому році, за даними dpa, братимуть участь представники 22 підприємств.

 

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