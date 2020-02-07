Бізнес уже кашляє: які галузі потерпають від нового коронавірусу (фотогалерея)

Новий коронавірус, який почав поширюватися з китайського Уханю, - загроза не лише здоров'ю, але й глобальній економіці. Деякі галузі вже заявляють про збитки. А що далі?
Падіння споживання, зупинка виробництва на заводах, зірваний ланцюжок поставок. Як коронавірус може вплинути на економіку, у тому числі й українську? Докладніше - у матеріалі DW. (05.02.2020)
Автовиробник Hyundai оголосив про зупинення виробництва на заводах компанії у Південній Кореї. Причина - брак певних комплектуючих, які компанія зазвичай отримувала з Китаю. (04.02.2020)
У Китаї помер лікар, що був одним із перших, хто повідомив про небезпеку від коронавірусу. Згодом він сам ним заразився. (06.02.2020)