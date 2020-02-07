Бізнес уже кашляє: які галузі потерпають від нового коронавірусу (фотогалерея)

Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

Виявлено новий штам коронавірусу

Були підозри, що це вірус гострого респіраторного синдрому (SARS) - хвороби, зафіксованої 2002 року в Китаї. Тоді від неї у світі померли майже 800 людей. Але 7 січня вчені повідомили, що йдеться про новий вірус. Як і SARS та звичайна застуда, він походить з родини коронавірусів. Йому тимчасово присвоїли назву 2019-nCoV. Симптоми: лихоманка, кашель, утруднене дихання та пневмонія.