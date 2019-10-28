 Бізнес на контрабанді собак зі Східної Європи - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 29.10.2019

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Політика й суспільство

Бізнес на контрабанді собак зі Східної Європи - "Європа у фокусі" (відео)

У Німеччині мафія заробляє мільйони на контрабанді цуценят. Дедалі більше, дешевше і небезпечніше - засилля наркотиків у Греції. Російське село повстало проти сміттєвих гір з Москви.

Цуценя чихуахуа (Imago/Westend61)

Греція: бізнес на дешевих і небезпечних наркотиках


Німеччина: мільйонні обороти собачої мафії 


Великобританія: за що поляки образилися на британців. На жаль, ми не можемо показати цей матеріал на YouTube через авторські права. Запрошуємо до перегляду на наш сайт


Росія: куди дівають гори московського сміття. На жаль, ми не можемо показати цей матеріал на YouTube через авторські праваЗапрошуємо до перегляду на наш сайт


Хорватія: хто і чому нападає на етнічних сербів

 

Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі":

Посилання в інтернеті

Запрошуємо до перегляду на наш сайт  

Греція: бізнес на дешевих і небезпечних наркотиках

Німеччина: мільйонні обороти собачої мафії 

Хорватія: хто і чому нападає на етнічних сербів

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Греція: бізнес на дешевих і небезпечних наркотиках. Росія: куди дівають гори московського сміття. Великобританія: за що поляки образилися на британців.Хорватія: хто і чому нападає на етнічних сербів. Німеччина: мільйонні обороти собачої мафії.

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Докладно

Цуценя чихуахуа (Imago/Westend61)

Бізнес на контрабанді собак - "Європа у фокусі" (відео)

У ФРН мафія заробляє мільйони на цуценятах. У Греції дедалі більше наркотиків. Російське село повстало проти сміття.  

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