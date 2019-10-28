Бізнес на контрабанді собак зі Східної Європи - "Європа у фокусі" (відео)

Греція: бізнес на дешевих і небезпечних наркотиках



Німеччина: мільйонні обороти собачої мафії



Великобританія: за що поляки образилися на британців. На жаль, ми не можемо показати цей матеріал на YouTube через авторські права. Запрошуємо до перегляду на наш сайт



Росія: куди дівають гори московського сміття. На жаль, ми не можемо показати цей матеріал на YouTube через авторські праваЗапрошуємо до перегляду на наш сайт



Хорватія: хто і чому нападає на етнічних сербів

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