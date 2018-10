Бізнес відмовляється від участі у форумі в Ер-Ріяді через підозри щодо вбивства журналіста

Директорка-розпорядниця МВФ Крістін Лагард у суботу, 13 жовтня, заявила, що вона "нажахана" повідомленнями про долю журналіста Джамаля Хашкаджі, у вбивстві якого підозрюють владу Саудівської Аравії. Утім, вона все ж таки планує взяти участь в економічному форумі в Ер-Ріяді, який організовує наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман. Цей економічний форум охрестили "Давосом у пустелі" через високе представництво на ньому.

"Права людини, свобода інформації є важливими правами, були повідомлення про жахливі речі, і я нажахана. Але я повинна вести справи МВФ у всіх куточках світу та з багатьма урядами", - заявила Лагард, цитує агенція AFP.

Форум, який відбудеться 23-25 жовтня, планує відвідати також міністр фінансів США Стівен Мнучін. "Зараз моя відповідь - я їду. Якщо на наступному тижні буде більше інформації, я врахую її", - сказав він.

Тим часом такі відомі видання та телеканали, як Bloomberg, The Financial Times, The Economist і The New York Times заявили, що відмовилися бути медіа-спонсорами події в Ер-Ріяді через ситуацію зі зниклим журналістом. Головний виконавчий директор Uber Дара Хосровшахі заявив, що не буде присутнім на форумі, якщо "не з'явиться принципово інша інформація". Британський підприємець, засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон повідомив, що призупинить роботу двох туристичних проектів у Саудівській Аравії.

Раніше видання The Washington Post, в якому працював Хашкаджі, повідомило, що у турецького уряду є аудіо- та відеодокази того, що його вбили у консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі. За даними виддання, операцію проти Хашкаджі замовив сам наслідний принц Мохаммед бін Салман. Ер-Ріяд відкидає ці обвинувачення.

Тим часом США продовжують вимагати від Ер-Ріяда інформацію про зниклого журналіста. Американський президент Дональд Трамп пообіцяв зателефонувати з цього приводу саудівському королю Салману.

Нагадаємо, що 59-річний Хашкаджі 2 жовтня вирушив зі своєю нареченою в генконсульство Саудівської Аравії в Стамбулі для того, щоб забрати необхідні для майбутнього одруження документи. Його наречену в будівлю не впустили і через п'ять годин очікування їй повідомили, що Хашкаджі вже пішов з консульства. Туреччина розслідує зникнення журналіста.

Джамаль Хашкаджі раніше працював головним редактором саудівської газети Al-Watan, а також очолював базований у Бахрейні телеканал Al-Arab. Журналіст відомий своїми критичними статтями про владу Саудівської Аравії, у 2017 році він переїхав до США. Журналіст писав статті для газети The Washington Post про ситуацію в Саудівській Аравії.