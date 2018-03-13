 Біатлоніст Дмитро Підручний сенсаційно виграв гонку переслідування на Чемпіонаті світу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.03.2019

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Новини

Біатлоніст Дмитро Підручний сенсаційно виграв гонку переслідування на Чемпіонаті світу

Український біатлоніст Дмитро Підручний сенсаційно виграв гонку переслідування на 12,5 кілометрів на Чемпіонаті світу в Естерсунді. На фініші він на понад 8 секунд випередив лідера сезону, норвежця Йоганнеса Бьо.

Український біатлоніст Дмитро Підручний на Чемпіонаті світу з біатлону у шведському Естерзунді в неділю, 10 березня, сенсаційно виграв гонку переслідування на 12,5 кілометрів

Ця перемога - найбільший успіх у кар'єрі Підручного

Український біатлоніст Дмитро Підручний на Чемпіонаті світу з біатлону у шведському Естерсунді в неділю, 10 березня, сенсаційно виграв гонку переслідування на 12,5 кілометрів.

Після спринту напередодні Підручний стартував у гонці переслідування четвертим, відстаючи від лідера сезону - норвежця Йоганнеса Бьо - на 17 секунд. Ключем до успіху стала краща стрільба Підручного. Хоча український біатлоніст припустився на першому вогневому рубежі двох промахів, далі він стріляв безпомилково. На останньому вогневому рубежі  стоячи він відстрілявся "на нуль", у той час як Бьо припустився трьох промахів. Відіграти відставання норвежець, який загалом на чотирьох стрільбах п'ять разів не закрив мішень, так і не зміг. Підручний випередив його на фініші на понад 8 секунд. Третє місце посів француз Кентен Фійон-Майє.

Ця перемога стала поки що найбільшим успіхом у кар'єрі Підручного. Напередодні йому забракло 0,3 секунди до бронзової медалі у спринтерській гонці на 7,5 кілометрів.

Раніше цього дня гонку переслідування на 10 кілометрів у жінок виграла німкеня Деніз Геррманн (Denise Herrmann).

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