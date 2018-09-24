Бюджет Пентагону пройшов Конгрес - справа за Трампом

Палата представників Конгресу США у середу, 26 вересня, схвалила раніше підтриманий Сенатом законопроект щодо фінансування оборони та цивільних відомств на 2019 рік. За документ проголосували як республіканці, так і демократи: 361 конгресмен проголосував за його затвердження, 61 висловився проти, інформує агенція AFP.

Документ на суму в 854 мільярди доларів, зокрема, затверджує 675-мільярдний бюджет Пентагону. Також ним передбачене виділення 250 мільйонів доларів безпекової допомоги Україні, що на 50 мільйонів більше, аніж у 2018 році.

Як йдеться в законопроекті, ці кошти "виділяються, у тому числі, на проведення військових навчань, надання військового оснащення, летальних видів озброєнь та логістичної підтримки, заміни раніше наданих озброєнь чи військових товарів", зазначає посольство України в США на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Дипломати додають, що йдеться також про розвідувальну підтримку збройних та безпекових сил України.

На переоснащення збройних сил США піде 148 мільярдів доларів, зокрема на 13 нових кораблів для ВМФ, у тому числі двох субмарин. Президент США Дональд Трамп має підписати законпроект до кінця поточного місяця. Республіканці сподіваються, що він це зробить попри факт, що документ не передбачає коштів на зведення "стіни" на кордоні з Мексикою, - одного з пріоритетних проектів Трампа.