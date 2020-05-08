Бути жінкою у Німеччині - як це? (відео)

Плеяда успішних жінок, слово на "ф" та помідор. Притримайте свої Х-хромосоми, сьогодні наш випуск лише про жінок. Більше половини жителів Німеччини - жінки. В останні 50 років дівчаток найчастіше називали Штефані, Катаріна або Марі. Сьогодні очікувана тривалість життя дівчинки, народженої у ФРН, трохи більше 83 років. Це майже на 5 років більше, ніж у чоловіків. Але чи зазнає маленька Марі рівності? Репортерка DW Рейчел Стюарт розбиралася, наскільки прогресивна Німеччина у цьому сенсі.