Бути жінкою у Німеччині - як це? (відео)

Права жінок, фемінізм, рівність та сексуальність. Репортерка DW Рейчел Стюарт розбиралася, наскільки прогресивна Німеччина у цьому сенсі. І до чого тут помідори?
Плеяда успішних жінок, слово на "ф" та помідор. Притримайте свої Х-хромосоми, сьогодні наш випуск лише про жінок. Більше половини жителів Німеччини - жінки. В останні 50 років дівчаток найчастіше називали Штефані, Катаріна або Марі. Сьогодні очікувана тривалість життя дівчинки, народженої у ФРН, трохи більше 83 років. Це майже на 5 років більше, ніж у чоловіків. Але чи зазнає маленька Марі рівності? Репортерка DW Рейчел Стюарт розбиралася, наскільки прогресивна Німеччина у цьому сенсі.
Діджиталізація - модне слово в німецькій політиці вже кілька років. Та чому тоді Німеччина пасе задніх у діджиталізації порівняно із сусідами? І чому самі німці не дуже у захваті від перспектив "держави у смартфоні"? (02.03.2020)
Їжак із сирого свинячого фаршу. Печінковий сир. Німецькі аналоги кров'янки та сальтисону. Про деякі м'ясні "збочення" німців розповідає репортерка DW Рейчел Стюарт. (28.02.2020)
Не таємниця, що німці обожнюють правила. Якщо вирішите помити свою машину біля будинку, викинути пляшки в неділю або потанцювати в "особливі" дні, у вас можуть з'явитися проблеми із законом. (24.10.2019)
Що носять німці, скільки витрачають на одяг і яка вона - мода по-німецьки? Журналістка DW Рейчел Стюарт - про звички німців: від вуличної моди до подіумів. (09.10.2019)
Дачі у Німеччині - міщанство чи міський рай? Журналістка DW Рейчел Стюарт зазирнула до німецьких дачників, поспілкувалася з природою та гномами, а ще - познайомилася із суворими садовими законами. (21.08.2019)