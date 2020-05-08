 Бути жінкою у Німеччині - як це? (відео) | Інформація та корисні поради туристам у Німеччині | DW | 11.05.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Вікно в Німеччину

Бути жінкою у Німеччині - як це? (відео)

Права жінок, фемінізм, рівність та сексуальність. Репортерка DW Рейчел Стюарт розбиралася, наскільки прогресивна Німеччина у цьому сенсі. І до чого тут помідори?

Meet the Germans Frauen (DW)

Рейчел Стюарт про права жінок у Німеччині

Плеяда успішних жінок, слово на "ф" та помідор. Притримайте свої Х-хромосоми, сьогодні наш випуск лише про жінок. Більше половини жителів Німеччини - жінки. В останні 50 років дівчаток найчастіше називали Штефані, Катаріна або Марі. Сьогодні очікувана тривалість життя дівчинки, народженої у ФРН, трохи більше 83 років. Це майже на 5 років більше, ніж у чоловіків. Але чи зазнає маленька Марі рівності? Репортерка DW Рейчел Стюарт розбиралася, наскільки прогресивна Німеччина у цьому сенсі.

 

DW.COM

Держава в смартфоні і німці: чому діджиталізація в Німеччині така повільна? (відео)

Діджиталізація - модне слово в німецькій політиці вже кілька років. Та чому тоді Німеччина пасе задніх у діджиталізації порівняно із сусідами? І чому самі німці не дуже у захваті від перспектив "держави у смартфоні"? (02.03.2020)  

М'ясо і німці: особливості німецької м'ясної культури (відео)

Їжак із сирого свинячого фаршу. Печінковий сир. Німецькі аналоги кров'янки та сальтисону. Про деякі м'ясні "збочення" німців розповідає репортерка DW Рейчел Стюарт. (28.02.2020)  

Шість несподіваних речей, які заборонені в Німеччині (відео)

Не таємниця, що німці обожнюють правила. Якщо вирішите помити свою машину біля будинку, викинути пляшки в неділю або потанцювати в "особливі" дні, у вас можуть з'явитися проблеми із законом. (24.10.2019)  

Мода у Німеччині: що носять німці і скільки витрачають на одяг (відео)

Що носять німці, скільки витрачають на одяг і яка вона - мода по-німецьки? Журналістка DW Рейчел Стюарт - про звички німців: від вуличної моди до подіумів. (09.10.2019)  

Німці та їхні дачі: хто і як у Німеччині займається городництвом? (відео)

Дачі у Німеччині - міщанство чи міський рай? Журналістка DW Рейчел Стюарт зазирнула до німецьких дачників, поспілкувалася з природою та гномами, а ще - познайомилася із суворими садовими законами. (21.08.2019)  

Від гомеопатії до сімейного лікаря: як лікуються німці (відео)

Німецька медицина має добру славу. Але чи чули ви коли-небудь про "біопогоду" або про гомеопатичні "глобулі"? Пропонуємо вам 10 кумедних фактів про те, як лікуються німці. (28.03.2019)  

Також за темою

Meet the Germans Frauen

День матері: бути жінкою у Німеччині - як це? (08.05.2020) 08.05.2020

Права жінок, фемінізм, рівність та сексуальність. Репортерка DW Рейчел Стюарт розбиралася, наскільки прогресивна Німеччина у цьому сенсі. І до чого тут помідори?

Реклама

Відео

Рейчел Стюарт (DW)

День матері: бути жінкою у Німеччині - як це? (08.05.2020)

Права жінок, фемінізм, рівність та сексуальність. Репортерка DW Рейчел Стюарт розбиралася, наскільки прогресивна Німеччина у цьому сенсі. І до чого тут помідори?  

Лікарні у Німеччині: що і як лікують, скільки це коштує і хто платить (08.05.2020)

Лікарні Німеччини наразі гідно справляються з епідемією COVID-19, зокрема, завдяки високій якості медичного обслуговування та рекордній кількості ліжкомісць інтенсивної терпапії. DW зібрала основні факти про лікарні у ФРН.  

Нові супергерої часів коронавірусу очима Бенксі (07.05.2020)

Бетмен та Людина-павук вже не актуальні: новими супергероями сьогодення є медпрацівники, які борються з коронавірусом. Відомий британський вуличний митець Бенксі виразив це у своїй новій роботі.  

Сервіс