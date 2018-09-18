 ″Бурштинові війни″ під моніторингом ОБСЄ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 19.09.2018

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Політика й суспільство

"Бурштинові війни" під моніторингом ОБСЄ (відео)

ОБСЄ спостерігає не лише за дотриманням "мінських домовленостей" на Донбасі, але й моніторить ситуацію довкола нелегального видобутку бурштину, вандалізму, конфліктів на національному ґрунті тощо. Репортаж DW з Волині.

Видобуток бурштину на Поліссі досі законодавчо не врегульований

Видобуток бурштину на Поліссі досі законодавчо не врегульований

Блокпости, озброєні поліцейські та нацгвардійці. Це не охоплений війною Донбас, а Західна Україна. І тут теж триває боротьба. Бурштинова. Три роки тому ситуацію почали відстежувати спостерігачі спеціальної місії ОБСЄ, яка з 2015-ого відстежує проблемні ситуації в Західній Україні. 

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Корупція на бурштині: НАБУ і САП просять зняти недоторканність з двох народних депутатів

Депутат від БПП Борислав Розенблат і від "Народного фронту" Максим Поляков можуть бути позбавлені недоторканності через корупційний скандал, пов'язаний з видобутком бурштину в Україні. (20.06.2017)  

Німецькі журналісти: ФСБ могла отримати доступ до внутрішніх звітів СММ ОБСЄ

У розпорядженні журналістів телепрограми FAKT опинилася копія цифрового носія з внутрішніми звітами СММ ОБСЄ та міні-досьє на членів місії. Дані ФСБ міг "зливати" працівник місії, припускають журналісти. (16.07.2018)  

ОБСЄ: Домовленості про перемир'я на Донбасі мають дуже нетривалий ефект

За тиждень СММ ОБСЄ зафіксувала понад шість тисяч порушень режиму припинення вогню. Попри домовленості про перемир'я, сторони війни на Донбасі щоразу знову повертаються до загострення конфлікту. (23.08.2018)  

"Бурштинова лихоманка" загрожує Україні екологічною катастрофою

Бездіяльність держави у протидії нелегальному видобутку бурштину загрожує Україні екологічним лихом. Ліс та землі, хаотично пориті "чорними" копачами, неможливо відновити, б'ють на сполох екологи. (26.02.2016)  

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ОБСЄ спостерігає не лише за дотриманням "мінських домовленостей" на Донбасі, але й моніторить ситуацію довкола нелегального видобутку бурштину, вандалізму, конфліктів на національному ґрунті тощо. Кореспондентка DW провела один день із патрулем місії ОБСЄ у Західній Україні.

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Видобуток бурштину на Поліссі досі законодавчо не врегульований

"Бурштинові війни" під моніторингом ОБСЄ (відео)

ОБСЄ контролює не лише "мінські домовленості" на Донбасі, але й інші конфліктні ситуації на Західній Україні.  

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