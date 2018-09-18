"Бурштинові війни" під моніторингом ОБСЄ (відео)

Блокпости, озброєні поліцейські та нацгвардійці. Це не охоплений війною Донбас, а Західна Україна. І тут теж триває боротьба. Бурштинова. Три роки тому ситуацію почали відстежувати спостерігачі спеціальної місії ОБСЄ, яка з 2015-ого відстежує проблемні ситуації в Західній Україні.