"Бурштинові війни" під моніторингом ОБСЄ (відео)

ОБСЄ спостерігає не лише за дотриманням "мінських домовленостей" на Донбасі, але й моніторить ситуацію довкола нелегального видобутку бурштину, вандалізму, конфліктів на національному ґрунті тощо. Репортаж DW з Волині.
Блокпости, озброєні поліцейські та нацгвардійці. Це не охоплений війною Донбас, а Західна Україна. І тут теж триває боротьба. Бурштинова. Три роки тому ситуацію почали відстежувати спостерігачі спеціальної місії ОБСЄ, яка з 2015-ого відстежує проблемні ситуації в Західній Україні.
Депутат від БПП Борислав Розенблат і від "Народного фронту" Максим Поляков можуть бути позбавлені недоторканності через корупційний скандал, пов'язаний з видобутком бурштину в Україні. (20.06.2017)
У розпорядженні журналістів телепрограми FAKT опинилася копія цифрового носія з внутрішніми звітами СММ ОБСЄ та міні-досьє на членів місії. Дані ФСБ міг "зливати" працівник місії, припускають журналісти. (16.07.2018)
За тиждень СММ ОБСЄ зафіксувала понад шість тисяч порушень режиму припинення вогню. Попри домовленості про перемир'я, сторони війни на Донбасі щоразу знову повертаються до загострення конфлікту. (23.08.2018)