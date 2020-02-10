Буревій "Забіне" накоїв лиха в Північній Європі (фотогалерея)

Фоторепортаж: Буревій "Забіне" накоїв лиха в Північній Європі

Сум'яття в аеропортах

У неділю німецькі аеропорти Дюссельдорфа і Франкфурта вимушені були скасувати десятки рейсів після того, яка буревій посунув на південь у бік Баварії. Також перенесли на потім деякі рейси в аеропортах Гамбурга, Берліна, Ганновера, Дортмунда, Кельна і Штутгарта. Раніше аналогічна ситуація спостерігалася в лондонському аеропорту Хітроу, аеропорту Брюсселя і аеропорту Схіпхол під Амстердамом.