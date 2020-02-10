Буревій "Забіне" накоїв лиха в Північній Європі (фотогалерея)

Фоторепортаж: Буревій "Забіне" накоїв лиха в Північній Європі
Скасовані шкільні заняття та спортивні заходи
Мільйонам людей у країнах, що опинилися на шляху буревію "Забіне" довелося залишитися вдома. Через негоду скасували десятки заходів. Приміром, футбольний матч англійської Прем'єр-ліги між клубами "Манчестер Сіті" і "Вест Гем", або матч Бундесліги між клубами "Кельн" та "Боруссія Менхенгладбах". Крім того, в понеділок у деяких регіонах ФРН були закриті школи та садочки.
Автор: Микола Кондратенко, Валерій Сааков, Крістіан Вальц