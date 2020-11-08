Буревій "Грейс" накоїв лиха в Мексиці: щонайменше вісім загиблих

Ураган "Грейс" забрав життя щонайменше восьми людей у Мексиці. Як повідомили увечері суботи, 21 серпня, чиновники східного мексиканського штату Веракрус, шестеро загиблих - діти. П'ятеро з них разом зі своєю матір'ю стали жертвами зсуву ґрунту в населеному пункті Бандерилья. Ще одна дитина загинула під завалами будинку в іншому населеному пункті.

Вранці того дня буревій "Грейс" вдруге досяг материкової частини Мексики, вдаривши з Мексиканської затоки вже як ураган третьої категорії. За даними Центру спостереженням за ураганами в США (NHC), ураган досяг мексиканського узбережжя на півночі Веракрусу зі швидкістю вітру до 200 кілометрів на годину.

Потужні пориви вітру зруйнували або пошкодили безліч будинків

Раніше в четвер він уже завдав удару по півострову Юкатан, що вважається популярним курортом, як ураган першої категорії. Там він заподіяв значної матеріальної шкоди й спричинив масштабні відключення електропостачання.

Незадовго до того, як буревій досяг штату Веракрус, "Грейс" швидко набрав силу над Мексиканською затокою. Влада застерегла місцеве населення щодо небезпек повеней та зсувів. Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор закликав жителів регіонів, котрі опинилися під загрозою, "шукати притулок у родичів і в захисних сховищах". Свій заклик президент поширив у соцмережі Twitter.

Стихією повикорчовано тисячі дерев і пошкоджено безліч опор ліній електропередач

Хоч відтоді "Грейс" ослаб і перетворився з урагану на тропічний шторм, але він і далі спричиняє потужні зливи та повені.

Пошкоджено інфраструктуру

Майже у двох десятках міст штату Веракрус стихією повикорчовувало дерева і затопило дороги та вулиці. Сильний вітер також повалив багато стовпів електропередач, внаслідок чого більш ніж півмільйона споживачів були тимчасово відключені від електропостачання, оголосила комунальна компанія CFE.

Через шторм у Мехіко міськвлада підвищила рівень тривоги. У кількох районах мексиканської столиці зафіксовано повінь, тож влада закликала населення багатомільйонного міста до обережності.