 Буревій ″Грейс″ накоїв лиха в Мексиці: щонайменше вісім загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.08.2021

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Новини

Буревій "Грейс" накоїв лиха в Мексиці: щонайменше вісім загиблих

Буревій двічі вдарив по Мексиці - спершу пронісся над Юкатаном, а згодом знову вийшов на берег на узбережжі Мексиканської затоки. "Грейс" приніс рясні опади, спричинив повені й зсуви ґрунту.

Ураган Грейс у Мексиці

Наслідки урагану "Грейс" у Мексиці

Ураган "Грейс" забрав життя щонайменше восьми людей у Мексиці. Як повідомили увечері суботи, 21 серпня, чиновники східного мексиканського штату Веракрус, шестеро загиблих - діти. П'ятеро з них разом зі своєю матір'ю стали жертвами зсуву ґрунту в населеному пункті Бандерилья. Ще одна дитина загинула під завалами будинку в іншому населеному пункті.

Вранці того дня буревій "Грейс" вдруге досяг материкової частини Мексики, вдаривши з Мексиканської затоки вже як ураган третьої категорії. За даними Центру спостереженням за ураганами в США (NHC), ураган досяг мексиканського узбережжя на півночі Веракрусу зі швидкістю вітру до 200 кілометрів на годину.

Наслідки урагану Грейс у Мексиці

Потужні пориви вітру зруйнували або пошкодили безліч будинків

Раніше в четвер він уже завдав удару по півострову Юкатан, що вважається популярним курортом, як ураган першої категорії. Там він заподіяв значної матеріальної шкоди й спричинив масштабні відключення електропостачання.

Незадовго до того, як буревій досяг штату Веракрус, "Грейс" швидко набрав силу над Мексиканською затокою. Влада застерегла місцеве населення щодо небезпек повеней та зсувів. Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор закликав жителів регіонів, котрі опинилися під загрозою, "шукати притулок у родичів і в захисних сховищах". Свій заклик президент поширив у соцмережі Twitter.

Наслідки урагану Грейс у Мексиці

Стихією повикорчовано тисячі дерев і пошкоджено безліч опор ліній електропередач

Хоч відтоді "Грейс" ослаб і перетворився з урагану на тропічний шторм, але він і далі спричиняє потужні зливи та повені.

Пошкоджено інфраструктуру

Майже у двох десятках міст штату Веракрус стихією повикорчовувало дерева і затопило дороги та вулиці. Сильний вітер також повалив багато стовпів електропередач, внаслідок чого більш ніж півмільйона споживачів були тимчасово відключені від електропостачання, оголосила комунальна компанія CFE.

Через шторм у Мехіко міськвлада підвищила рівень тривоги. У кількох районах мексиканської столиці зафіксовано повінь, тож влада закликала населення багатомільйонного міста до обережності.

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  • Шторм у США - катаклізми - ураган Харві

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  • Ураган Харві у США - евакуація

    Люди проти стихії: ураган "Харві" в США

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  • Евакуація в Техасі - ураган Харві - Х'юстон

    Люди проти стихії: ураган "Харві" в США

    Парадокси евакуації

    Більше 30 тисяч людей залишили свої домівки через ураган "Харві". Утім, евакуація далеко не завжди відбувається організовано. Мер Х'юстона Сільвестер Тьорнер пояснює, що радив жителям міста залишатися вдома напередодні урагану, оскільки боявся, що паніка на автошляхах спровокує більшу кількість жертв.

  • Ураган Харві - карта

    Люди проти стихії: ураган "Харві" в США

    Куди прямує шторм

    На карті видно, що ураган, який "прибув" з Мексиканської затоки, найбільше вразив саме штат Техас - місто Х'юстон та його околиці. Пізніше ураган змінив напрямок руху, ослаб та вирушив убік Луїзіани й Міссісіпі, де має остаточно втратити свою руйнівну силу.

  • Шторм Харві в Луїзіані

    Люди проти стихії: ураган "Харві" в США

    Дісталося й Луїзіані

    "Харві", який ослаб до категорії "тропічного шторму", сягнув і Луїзіани. Столиця штату Нью-Орлеан, утім, має свіжий досвід боротьби з негодою. 12 років тому цей штат значно постраждав від сумнозвісного урагану "Катріна".

  • Благодійна допомога - ураган Харві - Сандра Буллок, Леонардо ді Капріо

    Люди проти стихії: ураган "Харві" в США

    Зірки поспішають на допомогу

    Відомі люди США також долучилися до боротьби з наслідками шторму. Зокрема "оскароносці" Сандра Буллок (на фото) та Леонардо ді Капріо виклали чималі суми - надали на допомогу потерпілим по мільйону доларів. Пообіцяли зробити свій внесок також співачка Бейонсе, актор Дуейн "Скеля" Джонсон, а також ді-джей Khaled.

  • Зміна клімату - ураган Харві

    Люди проти стихії: ураган "Харві" в США

    Зміни клімату?

    Президент США Дональд Трамп відомий своєю критикою теорії глобального потепління. Утім, у заяві Світової метеорологічної організації зазначається, що ураган викликаний саме ним. "Зміни клімату означають, що ми матимемо ситуації на кшталт "Харві". Кількість опадів, вірогідно, і далі зростатиме", - заявила речниця організації у складі ООН Клер Налліс.

  • Наслідки катастрофи у США

    Люди проти стихії: ураган "Харві" в США

    Рахунок за шторм - сума з багатьма нулями

    Білий дім прагне виділити шість мільярдів доларів допомоги постраждалим від урагану штатам Техас та Луїзіана. За даними The Washington Post, ця сума стане лише першою частиною допомоги, яку планують виділити у Вашингтоні. Якою стане загальна сума, ще не відомо. Губернатор Техасу заявляв про більше 125 мільярдів доларів США, які знадобляться штату для подолання наслідків катаклізму.

    Автор: Стас Соколов


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