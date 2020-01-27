Бундестаг ФРН вшанував пам'ять жертв націонал-соціалізму

Голова Бундестагу Вольфґанґ Шойбле (Wolfgang Schäuble) застеріг від применшення злочинів режиму націонал-соціалістів. "Знову і знову робляться спроби применшити злочини нацизму чи витлумачити їх інакше. У них немає шансів на успіх", - сказав він у середу 29 січня, відкриваючи засідання Бундестагу, присвячене пам'яті мільйонів жертв націонал-соціалізму. На ньому вперше разом були присутні президенти Ізраїлю та Німеччини Реувен Рівлін і Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier).

За словами Шойбле, історія не дає готових інструкцій до дії, проте той, хто її серйозно вивчає, виробляє чутливість до подій сучасності і вчиться краще їх розуміти. Ця чутливість особливо необхідна в наші дні, оскільки в Німеччині і через 75 років після звільнення концентраційного табору "Аушвіц-Біркенау" все ще існують антисемітизм і расизм в різних проявах, сказав він. На думку голови Бундестагу, щоб успішно боротися з ними, потрібна держава, що діє сильно та послідовно, а також мужнє громадянське суспільство.

"Знайти нові форми пам'яті про жертв націонал-соціалізму"

Своєю чергою Франк-Вальтер Штайнмаєр застеріг від перетворення пам'яті жертв нацизму в скам'янілий ритуал і закликав знайти нові форми вшанування пам'яті загиблих, зрозумілі молодому поколінню, яке запитує, яке відношення минуле має до них і їхнього нинішнього життя. За його словами, потрібно знайти відповіді і для тих молодих німців, батьки чи бабусі й дідусі яких десятиліття тому приїхали в Німеччину. "Такою відповіддю не може бути: у вас своя історія, а у нас своя", - заявив Штайнмаєр.

Президент також застеріг від нових авторитарних і націоналістичних течій в Німеччині, які претендують на знання кращих відповідей на відкриті питання сучасності. За його словами, німці повинні рішуче боротися з антисемітизмом і расизмом. До цієї боротьби їх зобов'язує відповідальність перед історією, жертвами і тими, хто пережив нацизм.

Президент Ізраїлю: Німеччина не повинна програти в цій боротьбі

Президент Ізраїлю Реувен Рівлін, виступаючи в Бундестазі, нагадав про особливу відповідальність Німеччини. За його словами, ФРН не тільки взяла на себе відповідальність за Голокост, але і роль "маяка" в боротьбі за ліберальні цінності, які потрібно захищати від популізму. "Якщо Німеччина зазнає невдачі, то ця боротьба буде приречена на провал всюди. Якщо євреї не зможуть жити без страху в Німеччині, то вони не зможуть жити так і в інших частинах світу", - сказав Рівлін.

Президент Ізраїлю також закликав Німеччину підтримати новий план мирного врегулювання на Близькому Сході, представлений напередодні президентом США Дональдом Трампом. Також він наголосив на необхідності ізоляції Ірану і пов'язаних з ним шиїтських радикальних рухів ХАМАС і "Хезболла".

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