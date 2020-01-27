 Бундестаг ФРН вшанував пам′ять жертв націонал-соціалізму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.01.2020

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Бундестаг ФРН вшанував пам'ять жертв націонал-соціалізму

Історична відповідальність зобов'язує німців боротися з антисемітизмом і расизмом, заявив президент ФРН. Якщо Німеччина зазнає невдачі, то ця боротьба буде приречена на провал всюди, вважає президент Ізраїлю.

Франк-Вальтер Штайнмаєр та Реувен Рівлін

Франк-Вальтер Штайнмаєр та Реувен Рівлін

Голова Бундестагу Вольфґанґ Шойбле (Wolfgang Schäuble) застеріг від применшення злочинів режиму націонал-соціалістів. "Знову і знову робляться спроби применшити злочини нацизму чи витлумачити їх інакше. У них немає шансів на успіх", - сказав він у середу 29 січня, відкриваючи засідання Бундестагу, присвячене пам'яті мільйонів жертв націонал-соціалізму. На ньому вперше разом були присутні президенти Ізраїлю та Німеччини Реувен Рівлін і Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier).

За словами Шойбле, історія не дає готових інструкцій до дії, проте той, хто її серйозно вивчає, виробляє чутливість до подій сучасності і вчиться краще їх розуміти. Ця чутливість особливо необхідна в наші дні, оскільки в Німеччині і через 75 років після звільнення концентраційного табору "Аушвіц-Біркенау" все ще існують антисемітизм і расизм в різних проявах, сказав він. На думку голови Бундестагу, щоб успішно боротися з ними, потрібна держава, що діє сильно та послідовно, а також мужнє громадянське суспільство.

"Знайти нові форми пам'яті про жертв націонал-соціалізму"

Своєю чергою Франк-Вальтер Штайнмаєр застеріг від перетворення пам'яті жертв нацизму в скам'янілий ритуал і закликав знайти нові форми вшанування пам'яті загиблих, зрозумілі молодому поколінню, яке запитує, яке відношення минуле має до них і їхнього нинішнього життя. За його словами, потрібно знайти відповіді і для тих молодих німців, батьки чи бабусі й дідусі яких десятиліття тому приїхали в Німеччину. "Такою відповіддю не може бути: у вас своя історія, а у нас своя", - заявив Штайнмаєр.

Президент також застеріг від нових авторитарних і націоналістичних течій в Німеччині, які претендують на знання кращих відповідей на відкриті питання сучасності. За його словами, німці повинні рішуче боротися з антисемітизмом і расизмом. До цієї боротьби їх зобов'язує відповідальність перед історією, жертвами і тими, хто пережив нацизм.

Президент Ізраїлю: Німеччина не повинна програти в цій боротьбі

Президент Ізраїлю Реувен Рівлін, виступаючи в Бундестазі, нагадав про особливу відповідальність Німеччини. За його словами, ФРН не тільки взяла на себе відповідальність за Голокост, але і роль "маяка" в боротьбі за ліберальні цінності, які потрібно захищати від популізму. "Якщо Німеччина зазнає невдачі, то ця боротьба буде приречена на провал всюди. Якщо євреї не зможуть жити без страху в Німеччині, то вони не зможуть жити так і в інших частинах світу", - сказав Рівлін.

Президент Ізраїлю також закликав Німеччину підтримати новий план мирного врегулювання на Близькому Сході, представлений напередодні президентом США Дональдом Трампом. Також він наголосив на необхідності ізоляції Ірану і пов'язаних з ним шиїтських радикальних рухів ХАМАС і "Хезболла".

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  • Напад у Галле

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    Напад у Галле

    У Синагозі, до якої 9 жовтня намагався вдертися озброєний терорист, перебували близько 80 людей. За даними поліції, нападник застрелив двох перехожих і невдовзі був затриманий. Чимало людей дістали поранення. Нападником називають 27-річного німця з кіл правих екстремістів. Це вже далеко не перший антисемітський напад після 1945 року.

  • Хвиля антисемітських написів

    Напади на синагоги у Німеччині

    Хвиля антисемітських акцій

    У грудні 1959 року синагога Кельна зазнала нападу з боку членів праворадикальної партії DRP. Двоє радикалів намалювали на будівлі свастики й антисемітські гасла. За цим слідує ціла хвиля антисемітських написів по всій країні. Злочинців заарештували і засудили. Під враженням від цих інцидентів Бундестаг ухвалює закон про протидію розпалюванню міжнаціональної ворожнечі.

  • Синагогуа у Любеку

    Напади на синагоги у Німеччині

    Перша жертва підпалу за десятиліття

    Напад на синагогу в Любеку у березні 1994 року викликала шок по всьому світу. Вперше за кілька десятиліть у Німеччині знову палає синагога. Злочинцями виявилися четверо чоловіків з праворадикальних кіл. Учасників нападу засудили до позбавлення волі. Наступного дня після підпалу тисячі жителів Любека вийшли на демонстрацію під гаслом "Любек затамував подих". За рік напад на синагогу повторюється.

  • Стара синагога Ессена

    Напади на синагоги у Німеччині

    Каміння летить в ессенську синагогу

    Більше ста ліванців палестинського походження, що проживають у Німеччині, закидали бруківкою Стару синагогу в Ессені. Інцидент стався після демонстрації проти "насильства на Близькому Сході". Постраждав один поліцейський. Заступник генерального делегата Палестини у Німеччині, Махмуд Алаеддін, чітко відмежувався від нападників.

  • Синагога у Дюссельдорфі

    Напади на синагоги у Німеччині

    Після нападу: "Постання порядних"

    У жовтні 2000 року озброєні коктейлями молотова й камінням 19-річний палестинець і 20-річний марокканець атакують нову дюссельдорфську синагогу. Мовляв, напад є помстою євреям і державі Ізраїль. Канцлер Шредер каже: "Нам потрібне повстання порядних людей". Після цих слів по всій країні відбулися заходи на знак протесту проти екстремізму, ініційовані як владою, так і громадськими організаціями.

  • Синагога у Майнці

    Напади на синагоги у Німеччині

    Напад на синагогу у Майнці

    Невдовзі після урочистого відкриття у ніч на 31 жовтня 2010 року був здійснений підпал нової синагоги у Майнці. Ця синагога є відомою через проєкт будівлі, створений в архітектурному стилі деконструктивізму архітектором Менуелем Херцом (Manuel Herz). Ця синагога розташована у місці, де раніше була головна синагога Майнца, яка була спалена у 1938 під час "кришталевої ночі".

  • Синагога у Вупперталі

    Напади на синагоги у Німеччині

    Напад на синагогу не з антисемітських мотивів?

    Троє молодих палестинців у липні 2014 року кинули запальну суміш у вхід до синагоги у місті Вупперталь. Утім, суд постановив, що не було "жодних підстав" вважати, що молоді люди керувалися антисемітськими мотивами. Євреї у Німеччині та іноземні ЗМІ обурені таким вердиктом. Голова єврейської громади Вупперталя заявив, що це є нічим іншим, як "заохоченням скоювати подальші злочини".

  • Синагога на Оранієнбургер штрассе у Берліні

    Напади на синагоги у Німеччині

    Напад у Берліні вдалося зупинити

    4 жовтня цього року чоловік переліз через паркан синагоги на Оранієнбургер штрассе у Берліні та дістав ножа. Охоронці змогли знешкодити нападника. Його мотив залишається незрозумілим. У 1943 році ця берлінська синагога була зруйнована бомбардуваннями. Залишки будівлі були розібрані у 1970 році, а головна будівля заново побудована у 1990-х роках.

    Автор: Беттіна Бауманн


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Напади на синагоги у Німеччині

Спроба збройного нападу у східнонімецькому місті Галле - не перша. І після 1945 року антисемітизм у Німеччині час від часу показує своє гидке обличчя - чи то нападами на окремих людей, чи то на пам’ятники чи синагоги. (10.10.2019)  

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