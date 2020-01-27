Бундестаг ФРН вшанував пам'ять жертв націонал-соціалізму
Історична відповідальність зобов'язує німців боротися з антисемітизмом і расизмом, заявив президент ФРН. Якщо Німеччина зазнає невдачі, то ця боротьба буде приречена на провал всюди, вважає президент Ізраїлю.
Франк-Вальтер Штайнмаєр та Реувен Рівлін
Голова Бундестагу Вольфґанґ Шойбле (Wolfgang Schäuble) застеріг від применшення злочинів режиму націонал-соціалістів. "Знову і знову робляться спроби применшити злочини нацизму чи витлумачити їх інакше. У них немає шансів на успіх", - сказав він у середу 29 січня, відкриваючи засідання Бундестагу, присвячене пам'яті мільйонів жертв націонал-соціалізму. На ньому вперше разом були присутні президенти Ізраїлю та Німеччини Реувен Рівлін і Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier).
За словами Шойбле, історія не дає готових інструкцій до дії, проте той, хто її серйозно вивчає, виробляє чутливість до подій сучасності і вчиться краще їх розуміти. Ця чутливість особливо необхідна в наші дні, оскільки в Німеччині і через 75 років після звільнення концентраційного табору "Аушвіц-Біркенау" все ще існують антисемітизм і расизм в різних проявах, сказав він. На думку голови Бундестагу, щоб успішно боротися з ними, потрібна держава, що діє сильно та послідовно, а також мужнє громадянське суспільство.
"Знайти нові форми пам'яті про жертв націонал-соціалізму"
Своєю чергою Франк-Вальтер Штайнмаєр застеріг від перетворення пам'яті жертв нацизму в скам'янілий ритуал і закликав знайти нові форми вшанування пам'яті загиблих, зрозумілі молодому поколінню, яке запитує, яке відношення минуле має до них і їхнього нинішнього життя. За його словами, потрібно знайти відповіді і для тих молодих німців, батьки чи бабусі й дідусі яких десятиліття тому приїхали в Німеччину. "Такою відповіддю не може бути: у вас своя історія, а у нас своя", - заявив Штайнмаєр.
Президент також застеріг від нових авторитарних і націоналістичних течій в Німеччині, які претендують на знання кращих відповідей на відкриті питання сучасності. За його словами, німці повинні рішуче боротися з антисемітизмом і расизмом. До цієї боротьби їх зобов'язує відповідальність перед історією, жертвами і тими, хто пережив нацизм.
Президент Ізраїлю: Німеччина не повинна програти в цій боротьбі
Президент Ізраїлю Реувен Рівлін, виступаючи в Бундестазі, нагадав про особливу відповідальність Німеччини. За його словами, ФРН не тільки взяла на себе відповідальність за Голокост, але і роль "маяка" в боротьбі за ліберальні цінності, які потрібно захищати від популізму. "Якщо Німеччина зазнає невдачі, то ця боротьба буде приречена на провал всюди. Якщо євреї не зможуть жити без страху в Німеччині, то вони не зможуть жити так і в інших частинах світу", - сказав Рівлін.
Президент Ізраїлю також закликав Німеччину підтримати новий план мирного врегулювання на Близькому Сході, представлений напередодні президентом США Дональдом Трампом. Також він наголосив на необхідності ізоляції Ірану і пов'язаних з ним шиїтських радикальних рухів ХАМАС і "Хезболла".
Дивитись відео02:24
Поділитись
В Освенцімі вшанували пам'ять жертв Голокосту (27.01.2020)
В Освенцімі вшанували пам'ять жертв Голокосту (27.01.2020)
Напади на синагоги у Німеччині
Напад у Галле
У Синагозі, до якої 9 жовтня намагався вдертися озброєний терорист, перебували близько 80 людей. За даними поліції, нападник застрелив двох перехожих і невдовзі був затриманий. Чимало людей дістали поранення. Нападником називають 27-річного німця з кіл правих екстремістів. Це вже далеко не перший антисемітський напад після 1945 року.
Напади на синагоги у Німеччині
Хвиля антисемітських акцій
У грудні 1959 року синагога Кельна зазнала нападу з боку членів праворадикальної партії DRP. Двоє радикалів намалювали на будівлі свастики й антисемітські гасла. За цим слідує ціла хвиля антисемітських написів по всій країні. Злочинців заарештували і засудили. Під враженням від цих інцидентів Бундестаг ухвалює закон про протидію розпалюванню міжнаціональної ворожнечі.
Напади на синагоги у Німеччині
Перша жертва підпалу за десятиліття
Напад на синагогу в Любеку у березні 1994 року викликала шок по всьому світу. Вперше за кілька десятиліть у Німеччині знову палає синагога. Злочинцями виявилися четверо чоловіків з праворадикальних кіл. Учасників нападу засудили до позбавлення волі. Наступного дня після підпалу тисячі жителів Любека вийшли на демонстрацію під гаслом "Любек затамував подих". За рік напад на синагогу повторюється.
Напади на синагоги у Німеччині
Каміння летить в ессенську синагогу
Більше ста ліванців палестинського походження, що проживають у Німеччині, закидали бруківкою Стару синагогу в Ессені. Інцидент стався після демонстрації проти "насильства на Близькому Сході". Постраждав один поліцейський. Заступник генерального делегата Палестини у Німеччині, Махмуд Алаеддін, чітко відмежувався від нападників.
Напади на синагоги у Німеччині
Після нападу: "Постання порядних"
У жовтні 2000 року озброєні коктейлями молотова й камінням 19-річний палестинець і 20-річний марокканець атакують нову дюссельдорфську синагогу. Мовляв, напад є помстою євреям і державі Ізраїль. Канцлер Шредер каже: "Нам потрібне повстання порядних людей". Після цих слів по всій країні відбулися заходи на знак протесту проти екстремізму, ініційовані як владою, так і громадськими організаціями.
Напади на синагоги у Німеччині
Напад на синагогу у Майнці
Невдовзі після урочистого відкриття у ніч на 31 жовтня 2010 року був здійснений підпал нової синагоги у Майнці. Ця синагога є відомою через проєкт будівлі, створений в архітектурному стилі деконструктивізму архітектором Менуелем Херцом (Manuel Herz). Ця синагога розташована у місці, де раніше була головна синагога Майнца, яка була спалена у 1938 під час "кришталевої ночі".
Напади на синагоги у Німеччині
Напад на синагогу не з антисемітських мотивів?
Троє молодих палестинців у липні 2014 року кинули запальну суміш у вхід до синагоги у місті Вупперталь. Утім, суд постановив, що не було "жодних підстав" вважати, що молоді люди керувалися антисемітськими мотивами. Євреї у Німеччині та іноземні ЗМІ обурені таким вердиктом. Голова єврейської громади Вупперталя заявив, що це є нічим іншим, як "заохоченням скоювати подальші злочини".
Напади на синагоги у Німеччині
Напад у Берліні вдалося зупинити
4 жовтня цього року чоловік переліз через паркан синагоги на Оранієнбургер штрассе у Берліні та дістав ножа. Охоронці змогли знешкодити нападника. Його мотив залишається незрозумілим. У 1943 році ця берлінська синагога була зруйнована бомбардуваннями. Залишки будівлі були розібрані у 1970 році, а головна будівля заново побудована у 1990-х роках.