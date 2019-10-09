 Бундестаг ухвалив пакет заходів для захисту клімату | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.11.2019

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Новини

Бундестаг ухвалив пакет заходів для захисту клімату

Парламент Німеччини затвердив пакет заходів до 2030 року, покликаних сприяти захисту клімату. Серед іншого, планується зменшити викиди парникових газів на 55 відсотків у порівнянні з 1990 роком.

Анґела Меркель (у центрі) взяла участь у голосуванні за кліматичний пакет

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (у центрі) взяла участь у голосуванні за "кліматичний пакет"

Німецький Бундестаг у п'ятницю, 15 листопада, ухвалив значну частину так званого "кліматичний пакета" - запропонованої урядом програми заходів задля досягнення до 2030 року цілей у сфері захисту клімату. Ухвалені у межах "кліматичного пакета" заходи, у першу чергу, стосуватимуться сфер енергетики, транспорту та будівництва. При чому частина заходів, передбачених у "кліматичному пакеті", ще потребує схвалення парламентом.

Загалом Німеччина планує до 2030 року зменшити викиди парникових газів на 55 відсотків у порівнянні з 1990 роком. До середини століття ФРН хоче стати "кліматично нейтральною", повністю зупинивши викиди шкідливих для клімату парникових газів.

"Кліматичний пакет" ставить перед кожним департаментом німецького уряду завдання скоротити викиди CO2 в атмосферу. Для бізнес-компаній і урядових агенцій, які дбатимуть про екологію, передбачені заохочення. Ще у вересні під час погодження "кліматичного пакета" уряд вирішив спрямувати на заходи з захисту клімату 54 мільярди євро.

Нагадаємо, цього року в Німеччині ухвалені кілька важливих рішень у царині захисту довкілля. 22 вересня країна приєдналася до альянсу Powering Past Coal Alliance, учасники якого зобов'язалися припинити використання енергії з вугілля. На початку вересня міністерство довкілля ФРН підготувало законопроект, що планує заборонити у Німеччині пластикові пакети, щоправда, ця заборона не буде повною. А з кінця 2023 року у країні планують заборонити використання пестициду гліфосат.

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Рахуємо, скільки CO2 викидаємо щодня

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Німецький уряд ухвалив "кліматичний пакет"

Уряд ФРН затвердив пакет заходів до 2030 року для захисту клімату. Зокрема, планується зменшити викиди парникових газів на 55 відсотків у порівнянні з 1990 роком. (09.10.2019)  

ФРН інвестує 54 мільярди євро у заходи із захисту клімату

Уряд ФРН погодив план заходів із захисту клімату, на який буде виділено 54 мільярди євро. Обсяг шкідливих викидів планується значно скоротити, зокрема завдяки збільшенню цін на пальне та вартості авіаквитків. (20.09.2019)  

Захист клімату: квитки на потяг у ФРН подешевшають, на літак - подорожчають

Згідно з новими заходами, ціни на авіаквитки в Німеччині мають суттєво зрости, а на залізничне сполучення - знизитися. Це має спонукати німців пересідати з літаків на потяги задля захисту клімату. (16.10.2019)  

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