Бундестаг ухвалив пакет заходів для захисту клімату

Німецький Бундестаг у п'ятницю, 15 листопада, ухвалив значну частину так званого "кліматичний пакета" - запропонованої урядом програми заходів задля досягнення до 2030 року цілей у сфері захисту клімату. Ухвалені у межах "кліматичного пакета" заходи, у першу чергу, стосуватимуться сфер енергетики, транспорту та будівництва. При чому частина заходів, передбачених у "кліматичному пакеті", ще потребує схвалення парламентом.

Загалом Німеччина планує до 2030 року зменшити викиди парникових газів на 55 відсотків у порівнянні з 1990 роком. До середини століття ФРН хоче стати "кліматично нейтральною", повністю зупинивши викиди шкідливих для клімату парникових газів.

"Кліматичний пакет" ставить перед кожним департаментом німецького уряду завдання скоротити викиди CO2 в атмосферу. Для бізнес-компаній і урядових агенцій, які дбатимуть про екологію, передбачені заохочення. Ще у вересні під час погодження "кліматичного пакета" уряд вирішив спрямувати на заходи з захисту клімату 54 мільярди євро.

Нагадаємо, цього року в Німеччині ухвалені кілька важливих рішень у царині захисту довкілля. 22 вересня країна приєдналася до альянсу Powering Past Coal Alliance, учасники якого зобов'язалися припинити використання енергії з вугілля. На початку вересня міністерство довкілля ФРН підготувало законопроект, що планує заборонити у Німеччині пластикові пакети, щоправда, ця заборона не буде повною. А з кінця 2023 року у країні планують заборонити використання пестициду гліфосат.