Бундестаг схвалив продовження місій Бундесверу в Косові та Лівані

Німецький Бундестаг підтримав у п'ятницю, 28 червня, запропоноване урядом продовження ще на один рік участі військових Бундесверу в міжнародних миротворчих місіях: у Косові в місії НАТО KFOR та у Лівані в місії ООН UNIFIL, повідомляє агенція новин dpa.

Новий мандат передбачає скорочення максимальної чисельності німецьких солдатів у Косові в два рази - з 800 до 400 осіб. При цьому зараз у Косові перебувають лише 70 військових Бундесверу. Максимально допустима чисельність німецького контингенту в Лівані залишилася незмінною - 300 осіб. У цій місії зараз задіяні 140 солдатів Бундесверу. Проти продовження місій в Косові та Лівані виступили фракції "Альтернативи для Німеччини" (АдН) та Лівої партії.

Нагадаємо, уряд Німеччини ухвалив відповідне рішення щодо продовження обох місій у травні. Місія НАТО KFOR почала працювати ще 20 років тому в тоді ще сербській провінції Косово.