 Бундестаг схвалив продовження місій Бундесверу в Косові та Лівані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.06.2019

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Новини

Бундестаг схвалив продовження місій Бундесверу в Косові та Лівані

Німецький парламент дав зелене світло подальшій участі військових Бундесверу у міжнародних місіях у Косові та Лівані.

Бундестаг підтримав продовження місій Бундесверу в Косові та Лівані

Бундестаг підтримав продовження місій Бундесверу в Косові та Лівані

Німецький Бундестаг підтримав у п'ятницю, 28 червня, запропоноване урядом  продовження ще на один рік участі військових  Бундесверу в міжнародних миротворчих місіях: у Косові в місії НАТО KFOR та у Лівані в місії ООН UNIFIL, повідомляє агенція новин dpa.

Новий мандат передбачає скорочення максимальної чисельності німецьких солдатів у Косові в два рази - з 800 до 400 осіб. При цьому зараз у Косові перебувають лише 70 військових Бундесверу. Максимально допустима чисельність німецького контингенту в Лівані залишилася незмінною - 300 осіб. У цій місії зараз задіяні 140 солдатів Бундесверу. Проти продовження місій в Косові та Лівані виступили фракції "Альтернативи для Німеччини" (АдН) та Лівої партії.

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Нагадаємо, уряд Німеччини ухвалив відповідне рішення щодо продовження обох місій у травні. Місія НАТО KFOR почала працювати ще 20 років тому в тоді ще сербській провінції Косово. 

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