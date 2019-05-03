 Бундестаг схвалив закон проти ненависті в інтернеті | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.06.2020

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Новини

Бундестаг схвалив закон проти ненависті в інтернеті

Публічні образи в мережі надалі каратимуться позбавленням волі до двох років. Операторів соцмереж зобов'яжуть повідомляти в поліцію про пости з погрозами і ненавистю.

В НІмечині ухвалили закон проти ненависті в Інтернеті

В НІмечині ухвалили закон проти ненависті в Інтернеті

Німецький Бундестаг у четвер, 18 червня, схвалив закон, що передбачає посилення відповідальності за погрози в інтернеті. Документ був ухвалений голосами депутатів від правлячої коаліції. Представники правопопулістської "Альтернативи для Німеччини "(АдН) і лівих голосували проти, а вільні демократи і "зелені" - утрималися.

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Ухвалений Бундестагом закон "послужить захисту всіх людей, яким погрожують і яких ображають расисти і праві екстремісти. Ми посилаємо зрозумілий сигнал про те, що ми не будемо миритися з такими витівками і будемо рішуче протидіяти їм", - заявила міністерка юстиції ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht). Під час виступу вона нагадала про вбивство глави адміністративного округу Кассель Вальтера Любке (Walter Lübcke), антисемітський теракт в Галле і расистські вбивства в Ганау.

Обов'язки операторів соцмереж

Відповідно до ухваленого закону, адміністрація соцмереж буде зобов'язана інформувати Федеральне відомство у кримінальних справах (BKA) про погрози вбивства, розпалювання національної ненависті, зображення актів насильства, поширення дитячої порнографії, пропаганду, використання забороненої символіки, підготовку тяжких злочинів і підтримку кримінальних і терористичних угруповань.

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Надалі під категорію кримінально караних діянь підпадуть погрози заподіяння тілесних ушкоджень або їх схвалення в мережі. Публічні образи в інтернеті можуть каратися вже не одним, а двома роками позбавлення волі.

"Зобов'язавши операторів соцмереж повідомляти BKA про випадки розпалювання національної ненависті, погрози вбивством або зґвалтуванням, ми подбали про те, щоб створити умови для якнайшвидшого початку розслідувань. На тих, хто розпалює ненависть або погрожує, чекають пред'явлення звинувачень і вироки", - заявила Крістіне Ламбрехт.

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